2020-06-14T19:38:37+03:00
Общество

В Пермском крае уже 34 оздоровительных лагеря отменили первые смены или закрылись совсем

Более 9,5 тысяч детей не отдохнут этим летом, где планировалось
Анна Маркова
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О полном закрытии лагерей объявили - 6 лагерей Пермского края.О полном закрытии лагерей объявили - 6 лагерей Пермского края.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Пермском крае по-прежнему не решен вопрос открытия детских оздоровительных лагерей. Из недели в неделю его переносят на оперштабе, надеясь, что заболеваемость в регионе пойдет на спад и можно будет перейти к следующему этапу снятия ограничительных мер, но этого не случается.

Цифры с количеством больных COVID-19 продолжают стремиться вверх. Напомним, что на 14 июня вновь заболевших за последние сутки выявили 107. Загородные лагеря один за одним отменяют первые смены и даже вторые, а некоторые решили продать совсем убыточный в этом году бизнес.

Родители Прикамья активно поддерживают петицию с просьбой к Главному государственному санитарному врачу по Пермскому краю Виталию Костареву, принять решение о конкретной дате открытия загородных детских лагерей. Она набрала уже несколько тысяч голосов.

Таким образом, по данным на 10 июня о полном закрытии лагерей, с перепрофилированием, продажей, отказа от организации детских заездов на будущее объявили - 6 лагерей,

из планировавших к открытию лагерей отменили первую смену -18 лагерей,

из планировавших к открытию лагерей отменили не только первую смену, но и вторую: 4 лагеря, отменили полностью все (четыре/две) детские смены - 2 лагеря, перенесли первую (или все) смены - 4 лагеря.

Дети Пермского края уже лишены 9 597 мест в загородных детских оздоровительных лагерях Пермского края.

Не будут функционировать в 2020 году:

Приняли решение об отмене первой смены или всех смен в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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