Сколько стоят в Перми первые грибы и местные ягоды

На пермских рынках начали продавать первые грибы. Пока их немного, сезон только начинается, но знатоки грибных мест знают, где можно найти маслята и подберезовики, их они и привезли на продажу на Центральный рынок. Только корреспондент «КП» приехал к «шапочному разбору».

- Пораньше надо приезжать не к 12, я только что продал последнее ведерко маслят, домой собираюсь, - говорит продавец из Верещагинского района. - Завтра если насобираю, еще привезу. Сейчас бы постояло солнце, грибов много пойдет. - В июне мы привозили на рынок их несколько раз, быстро все раскупают.

За литровое ведерко маслят просят 150 рублей, за кучку подберезовиков придется отдать 300 рублей.

Также на Центральном рынке можно купить местные свежайшие огурчики, только с грядки, их туда уже привозят мешками. За килограмм огурцов из Кунгурского района просят 100 рублей. Сочный зеленый лук, щавель и редиску продают - 50 рублей за пучок.

Огурцы на Центральный рынок привозят из Кунгурского района.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Клубнику на рынке продают из Краснодарского края, 100 рублей за пол-литровый стакан. Она не очень крупная, да и выглядит не свежей.

Ароматную, отборную, а главное местную клубнику мы нашли на стихийном мини-рынке на улице 1-я Красноармейская, на углу с Комсомольским проспектом. Там всегда сидят бабули и продают домашние овощи, ягоды и фрукты. Пока в продаже у них только тепличная клубника.

- Я приехала из Кишертского района, а соседка моя по торговле из Оханского района, - рассказывает продавец. - Берите ягоды очень сладкие, ровные. Первые они всегда такие, это потом корявые пойдут. Уже и уличная начинает краснеть, как созреет будем и ее возить.

Клубника из Оханского района очень вкусная.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Мы не удержались и купили литровое ведерко за 300 рублей, аромат от нее просто великолепный. Пол-литровый стакан - 150 рублей. Ягоды и правда, очень вкусные.

На мини-рынке на улице Островского грибов и ягод пока нет, но там всегда можно купить свежую зелень: лук, укроп, петрушку, кинзу, по 25 рублей за пучок. Редиска – 50 рублей.