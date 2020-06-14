Коронавирус в Перми, последние новости на 14 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

На утро 14 июня в Пермском крае зарегистрировано 2,580 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ситуация с коронавирусом в Прикамье продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 28 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно.

Из 73 новых инфицированных - 30 мужчин, 39 женщин, 4 ребенка (4 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 44 человека в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов. Отметим, что среди новых заболевших есть, в том числе, зараженные пациенты из учреждений Добрянского городского округа..

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Ежесуточный прирост больных составил 3%. Коэффициент распространения болезни составляет 1,22. Для перехода на второй этап режима самоизоляции он должен быть меньше 0,8.

Общая информация о ситуации с коронавирусом в регионе: