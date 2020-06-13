В Пермском крае мужчина спас тонущую девочку

В среду, 10 июня, в Березниках едва не произошла трагедия. На одном из водоканалов города собрались отдыхающие с детьми. Местные жители купались и загорали. В какой-то момент в воду зашла женщина.

- Она была недалеко от берега, но в этом месте в воде резкий обрыв, а женщина была немного выпившей, - рассказывает жительница Березников Оксана*. - Через несколько минут к ней подбежала девочка в возрасте 7-9 лет. Женщина взяла ее на руки, но тут же начала захлебываться, тем самым опустив девочку на дно. Их компания даже не обращала внимания на происходящее. И все, кто был рядом, как будто не видели, что тонут люди. Меня охватил ужас. Я крикнула мужу, чтобы он бежал к ним на помощь, что он и сделал.

Красным кругом отмечено место, где тонули мама с девочкой. Фото предоставлено Оксаной

К счастью, муж Оксаны спас ребенка, а женщина выбралась на берег самостоятельно.

- Малышка, оказавшись на берегу, минут 5-10 откашливалась, - продолжает Оксана. - А женщина просто подошла и сказала: «Ну, ничего, в воду больше не пойдем». Мы с мужем, конечно, были ошарашены. Но, главное, что все хорошо закончилось, а девочка жива и здорова.

* Имя героини изменено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мужики струсили». 12-летний мальчик рассказал, как пытался спасти тонущего парня, когда взрослые стояли и смотрели

Трагедия произошла на пруду в Пермском крае (подробнее...)