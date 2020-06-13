Коронавирус в Перми, последние новости на 13 июня 2020 года: число заразившихся составило 2506 человек

Число заразившихся коронавирусом в Перми на утро 13 июня составляет 2.506 человек. За последние сутки зарегистрировано 72 новых инфицированных - 30 мужчин, 41 женщина, 1 ребенок. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,27. Для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8.

Общая информация о ситуации с коронавирусом:

Фото: covid19_permkrai

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

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