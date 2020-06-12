Коронавирус в Перми, последние новости на 13 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье превысило 2,5 тысячи.

Ситуация с коронавирусом в Прикамье продолжает оставаться напряженной. В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 44 человека проходят лечение в больницах, 28 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2506, - сообщили в краевом оперативном штабе. - Ежесуточный прирост больных составил 3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте: www.permkrai.ru/antivirus.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,27 (на 11 июня - 1,33). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Из 72 новых инфицированных - 30 мужчин, 41 женщина, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 28 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.