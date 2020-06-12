2020-06-12T16:09:26+03:00
Общество

Концерты для медиков, уличные выставки: День города в Перми в режиме офлайн

Праздник в условиях коронавируса [фото]
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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День города и День России в этом году пермяки отмечают в основном в онлайн-режиме. Но кое-что все-таки происходит в праздничный день на городских улицах и в режиме офлайн. Например, пермские артисты подготовили мини-концерты для медиков, они выступали с ними во двориках медицинских учреждений. А в некоторых городских скверах и парках развернулись выставки живописи под открытым небом.

Плясовая под дождем

Синоптики обещали прекращение дождя после полудня, а он все лил и лил. И артисты достали зонтики.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Сотрудники Культурного центра Главка приехали к медсанчасти краевого МВД на улице Героев Хасана. Здесь лечатся те, кто обеспечивает в условиях самоизоляции порядок на городских улицах, патрулирует их. И медикам, и полицейским сейчас непросто.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Изо всех окон концерт смотрели благодарные зрители и зрительницы.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Оказалось, что под зонтиком голос звучит неплохо.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

А уж веселой плясовой никакой дождь не помеха!

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

В зале такой номер наверняка сорвал бы аплодисменты. Но и здесь он прошел на ура.

Живопись на Тихом Компросе

Сразу в нескольких городских парках и скверах в праздничный день развернулись выставки живописи. На Тихом Компросе свои работы выставили пермские художники Елена Наймушина и Артем Кутергин. А сотрудники Пермской художественной галереи разместили здесь кое-что из коллекции советских агит-плакатов.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Пермские художники напоминают пермякам о чем-то родном, домашнем, уютном. Например, - о дачах, на которые нам недавно разрешили выезжать.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Или вот о рыбацкой лодочке на берегу красавицы-Сылвы.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Ну, а нарисованные в советские времена плакаты зовут к чему-то героическому, где не место теплому быту. Сегодня, правда, предполагается, что героика и комфорт могут друг с другом мирно уживаться.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Жалко только, что посетителей на уличных выставках из-за дождя было маловато. Но главное – почин сделан. Будем ждать продолжения?

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

ИСТОЧНИК KP.RU

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