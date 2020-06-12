«Одной пермячке пуля попала в грудь, другой в живот». В центре Перми неизвестный устроил пальбу из травматического пистолета

Сегодня ночью, 12 июня, в травмпункт городской поликлиники №5 с огнестрельными ранениями доставили двух пермячек - 37 и 39 лет от роду. По их словам, их расстрелял из окна неизвестный житель дома на улице Фонтанной, 9, когда они сидели на детской площадке, расположенной через дорогу от этой девятиэтажки. Стреляли, к счастью, не из боевого, а из травматического пистолета. Одной пуля попала в грудь, другой в живот.

Мы вышли на место.

- Эта детская площадка давно превратилась в какое-то пристанище! – с ходу возмутилась одна из жительниц дома.

- Как какой-нибудь праздник или выходные, так уже накануне тут обязательно какая-нибудь компания сидит, - подтвердила другая. – А дети на нее практически не ходят.

Жильцы давно просят переоборудовать неудобную детскую площадку в огороженный спорткомплекс.Фото: Андрей МАТЛИН

Действительно, турнички и качельки расположены от дома через дорогу, которая ведет к жилому микрорайону. По проезжей части одна за другой снуют машины, так что отпускать на детскую площадку детей одних, наверное, и впрямь страшновато. Зато песочница и лавочки вокруг нее, по словам жильцов, как магнитом притягивают взрослых.

- Из-за этой детской площадки у жителей дома то и дело происходят конфликты с гуляками, - говорит старший по девятиэтажке Александр Карпов. – Улица-то проходная. Она ведет от остановки мимо гастронома к большому микрорайону. И подвыпившие компании то и дело сюда заворачивают, шумят по ночам. Мы уже, было, договорились с городским спорткомитетом о том, чтобы эту детскую площадку переоборудовали под междворовый споткомплекс с оградой, а тут – самоизоляция, и дело затянулось.

Из травматического пистолета стреляли, предположительно, из окна этого дома.Фото: Андрей МАТЛИН

По словам Александра, в эту ночь на площадке тоже кто-то громко распевал песни, потом он видел, что у пятого подъезда стояла полицейская машина. А вот стрельбы он не слышал.

Жильцы дома, которых удалось опросить в этот дождливый день, тоже уверяют, что никто никакой стрельбы не слышал, и кто мог стрелять, они не знают.

- Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции Свердловского района обратился житель дома, расположенного на улице Фонтанная, - прокомментировали этот инцидент в ГУ МВД по Пермскому краю. - Мужчина рассказал, что возле подъезда две девушки нарушают тишину и мешают спокойно спать. На момент приезда полиции девушек забрала скорая помощь. Им были поставлены диагнозы - ранение груди и живота без повреждений внутренних органов. Девушкам оказали разовую медицинскую помощь и отпустили домой. В полиции по данному факту зарегистрирован материал проверки. Будут выясняться все обстоятельства произошедшего.