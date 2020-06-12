Коронавирус в Перми, последние новости на 12 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Пермском крае продолжает оставаться напряженной. На 12 июня в регионе было выявлено 2434 подтвержденных случая заболевания COVID-2019, за последние сутки появилось 74 новых заболевших.

42 человека сейчас проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 74 новых инфицированных – 29 мужчин, 36 женщин, 9 детей (7 мальчиков и 2 девочки). Младше 45 лет – 26 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет.

За минувшие сутки сразу 19 человек стали пациентами «Краевой больницы им.Вагнера Е.А.» в Березниках.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

- Вновь заболевшими коронавирусной инфекцией стали граждане Туркменистана, которые работают и проживают в Губахе, - сообщили на странице больницы в Instagram. - Они были доставлены в инфекционное отделение машинами скорой помощи.

- Нам всем очень хотелось бы перейти на второй этап снятия самоизоляции, и чтобы начала работу летняя оздоровительная кампания, - поясняет профессор, завкафедрой ПГМА Ирина Фельдблюм. - Впереди праздники: День города Перми и День России, поэтому мы напоминаем, что провести их рекомендуется только с близкими членами семьи. Эпидситуация во многом зависит от нашего с вами поведения: соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра, используйте средства индивидуальной защиты и соблюдайте общие правила гигиены.

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