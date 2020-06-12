Коронавирус в Перми, последние новости на 12 июня 2020 года: число зараженных составило 2135 человек

Количество заболевших COVID-19 в Пермском крае на утро 12 июня 2020 года составило 2434 человека. За минувшие сутки в регионе было выявлено 74 новых случая заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 32 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом в Пермском крае составил 3,1 процента - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8 процента. С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте: www.permkrai.ru/antivirus. - Из 74 новых инфицированных - 29 мужчин, 36 женщин, 9 детей (7 мальчиков и 2 девочки), - проинформировали в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет.

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