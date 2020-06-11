«Жара нам в борьбе не поможет». В Минздраве Пермского края рассказали, какие два фактора влияют на заболеваемость коронавируса в регионе

В Пермском крае по-прежнему непростой остается эпидемиологическая обстановка, вызванная заболеваемостью коронавирусной инфекцией. За последние два дня коронавирусной инфекцией заболели 167 человек. Впереди три дня выходных - в регионе будут праздновать День России и День города.

В Перми 11 июня министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на встрече с журналистами рассказала, что всплески заболеваемости в регионе регистрируются через две недели после массовых мероприятий. Чтобы Пермский край смог наконец перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер, нам необходимо уменьшить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На встрече также присутствовала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. Она рассказала об особенностях распространения COVID-19 в регионе.

«Ситуация стабильная»

- Эпидемическую ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, я бы оценила как стабильную, - сказала Ирина Фельдблюм. - Тот рост заболеваемости, который произошел 10 июня, когда было зарегистрировано максимальное число заболевших коронавирусной инфекцией - 93 новых случая, определяется в основном двумя факторами.

Первое - это заболеваемость, которая наблюдается в медицинских организациях. Понятно, почему это происходит - замкнутый коллектив, большое количество пациентов. Это ослабленные люди и медицинские работники, которые находятся в тесном контакте с больными. Риски заражения тут достаточно велики.

Вторая причина заболеваемости в Пермском крае - коллективное общение.

- Эпидемиологическая ситуация зависит от нашей сознательности, - сказала Ирина Фельдблюм. - Соблюдение дистанции полтора метра, масочный режим, личная гигиена. Прежде всего это нужно для каждого из нас. Нам очень хочется, но пока мы не можем перейти на второй этап режима самоизоляции.

Вирус не погибнет от пришедшей к нам жары

- Рассуждения о том, что с приходом тепла вирус гибнет, не имеет обоснования, - сказала Ирина Фельдблюм. - Температурный фактор не оказывает на вирус никакого воздействия. На вирус оказывает влияние ультрафиолетовые лучи, поэтому повышение температуры воздуха не влияют на снижение активности вируса.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Справку об эпидокружении можно будет получить бесплатно

Для того, чтобы отправиться на курорт или в санатории, у отдыхающих требуют справку о том, что окружение здорово. В Перми такую справку выдают только платные клиники, а это дополнительные расходы. На пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин сообщил, что скоро этот вопрос будет решен и справку можно будет получить бесплатно.

- Действительно, недавно вышли новые нормативные документы, регламентирующие порядок направлений на курортное лечение, согласно им, такая справка действительно требуется, - сказал Евгений Камкин. - В Пермском крае этот вопрос прорабатывается и в ближайшее время порядок будет установлен такой: если подтверждается, что человек отправляется на санаторно-курортное лечение, ему нужно будет обратиться в поликлинику по месту жительства, там предоставить необходимые документы, и ему выдается направление на мазок. Думаем, что после праздничных дней этот вопрос будет решен.

Также Оксана Мелехова сообщила, что Минздрав планирует расширять прием в поликлиниках, в первую очередь это касается этапа расширения плановой медпомощи.

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