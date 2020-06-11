Афиша Дня города в Перми -2020: где все-таки можно погулять и что посмотреть

В этом году праздничного салюта в День города не будет, а карнавальное шествие «Пермское яркое» пройдет в формате онлайн-флешмоба. И все из-за коронавируса.

Даем полную афишу Дня города в Перми -2020

Онлайн-карнавал

Принять участие в карнавале «Пермское яркое» сможет любой желающий - пермякам предлагают устроить «шествие» в социальных сетях. Для этого надо создать карнавальный костюм, придумать ему название и выложить свое фото в «ВКонтакте» или Instagram, добавив хэштег #ПермскоеЯркое.

Профиль должен быть открыт, чтобы пост был доступен для просмотра. Авторы самых ярких карнавальных костюмов получат на память сувенирные медные медали, отчеканенные в честь основателя города Василия Татищева и 297-летия Перми.

Такие же медали вручат авторам лучших историй о Перми - участникам онлайн-флешмоба #МояПермь297, которые будут рассказывать в соцсетях о самом значимом для них месте города.

В этом году карнавал пройдет только в соцсетяхФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Пермские легенды»

12 июня состоится премьера онлайн-проекта «Пермские легенды», созданного в группе «ПермьПарк». Зрителей ожидает пять мистических историй. Участие в съемках приняли блогер Слава Тойменцев, радиоведущая Елена Антонова, дуэт артистов «Боня и Кузьмич».

Продолжит праздничный марафон пенная онлайн-вечеринка от творческой лаборатории «HappyMax». Заключительным аккордом станет Большой онлайн-концерт с участием пермских артистов - Александра Смирнова, Антона Шейк, Андрея Кирякова, а также ансамблей «Воскресение» и «Ярмарка», оркестра «Орфей». Принять участие в мероприятии«ПермьПарка» можно на страницах vk.com/parkipermi и instagram.com/permpark.

Уличные выставки

12 июня пермяки смогут посетить выставки под открытым небом, организованные Пермской галереей. На выставке «Детские истории», которая откроется в сквере Миндовского, будут представлены произведения художников XIX-XX веков. На выставке«Простослов» в сквере Уральских добровольцев-аранжировка русского лубка художника-графика Александра Максимова.

«Личное пространство» на Тихом Компросе будет посвящено работам двух молодых пермских художников - Евгении Наймушиной и Артема Кутергина. На «Традиции безмятежности» в Саду камней можно будет увидеть произведения западноевропейских и русских художников XVIII-XIX веков, запечатлевших летние городские виды.

В саду им. Миндовского вновь смонтировали инсталляцию «Зонтики»Фото: Василий Вахрин

Концерты и спектакли

12 июня откроется ретроспектива Дягилевского фестиваля (12+). Каждый вечер с 12 по 21 июня в 19.00 на сайте театра оперы и балета permopera.ru будут транслировать лучшие концерты и спектакли фестиваля с 2012 по 2019 год. Зрители увидят выступления хора и оркестра musicAeterna, Антона Батагова, Алексея Любимова, квартета им. Д.Ойстраха, Люка Дебарга и других.

12 июня в 17.00 театр «У Моста» покажет, как проходят онлайн-репетиции. А в 20.00 театр представит в виртуальном формате свою премьеру - спектакль «Термен» (12+). Совершенно невероятная история, основанная на реальных фактах из жизни Льва Термена - гения электроники, музыканта, изобретателя уникального музыкального инструмента терменвокса. Посмотреть премьеру можно на youtube-канале театра.

В 19.00 Театр-Театрв официальной группе «ВКонтакте»покажет шоу «Мюзикл-Мюзикл» (12+), в которое вошли фрагменты мюзиклов «Алые паруса», «Доктор Живаго», «Владимирская площадь», «Поминальная молитва», «На всякого мудреца довольно простоты», «Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес», «Винил».

А краевая филармония в 19.00 на своем сайте filarmonia.onlineпредставит трансляцию юбилейного концерта Оркестра русских народных инструментов «Суждено России возродиться» (0+) с участием ансамбля русской песни «Воронежские девчата».

Академический хор «Млада» в 19.00 приглашает на трансляцию концертной программы «Песни у людей разные» (0+), посвященную популярной песенной классике советского времени. Трансляция состоится в группе «Млады» «ВКонтакте».

Весь день на странице в соцсетях Исторического парка «Россия - моя история» будут транслировать видеоролики по истории Перми (12+). А в Доме Мешкова пройдут онлайн-лекции по истории Перми (12+). Посмотреть их можно в социальных сетях музея.

Киностудия «Новый курс» предлагает посмотреть премьеру документального фильма «Такой разный Заплатин» (6+), посвященного 100-летию режиссера Михаила Заплатина, снявшего более 100 «фильмов-путешествий», большинство которых посвятил природе и животному миру Сибири и Урала. Премьерный показ состоится в 10.00 на youtube-канале Министерства культуры Пермского края.