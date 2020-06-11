Полвека с прикамской нефтью

Они родились почти одновременно, в мае 1925 года - главная молодежная газета страны и девочка, ставшая впоследствии легендой пермских нефтяников! «Комсомольская правда» и Виктория Шаврина. Недавно и та, и другая отметили 95-летний юбилей.

«Газета будет выдвигать и воспитывать новые активные кадры союза», - говорилось в передовице первого номера «Комсомолки». Одним из таких активных кадров и стала Виктория Шаврина.

- Я родилась в Харькове, - рассказывает Виктория Анатольевна. - Мой папа был родом из Полазны. Он воевал в Красной Армии, вместе с ней дошел до Харькова, да там и остался. Вначале работал в театре с Игорем Ильинским, а когда тот переехал в Москву, театр закрылся, а папа перешел в бухгалтеры. Маму он встретил, когда та пришла на биржу труда, и сразу в нее влюбился.

В 1928 году семья Шавриных переехала на Урал, где Анатолий Сильванович начал работать главным бухгалтером в леспромхозе, в Верхнечусовских Городках. А когда там открыли первую в Прикамье нефть, маленькая Виктория вместе с соседскими ребятами из семьи главного бухгалтера Чусовского нефтепромысла бегала смотреть на нефтяную скважину, которую впоследствии стали называть «бабушкой». Дети даже пытались покорить установку, забираясь на деревянную опору вышки.

Работали по 12 часов, без выходных

24 июня 1941 года «Комсомольская правда» опубликовала текст выступления Молотова о вероломном нападении на нашу страну. Начало войны Шаврины встретили в Полазне. Анатолий Сильванович к этому времени умер. Мама осталась с двумя дочками. Жить было тяжело, и Елена Яковлевна решила отправить старшую, Вику, в Краснокамск. Там жила та семья, с которой Шаврины дружили в Верхнечусовских Городках.

- Из Полазны в Краснокамск я шла пешком - транспорта никакого не было, - вспоминает Виктория Шаврина. - Двадцать километров я шла часов пять. В одной руке маленький чемоданчик с вещами, в другой - сумка с хлебушком. Потом на пароме через реку и затем на паровозе. Путь получился долгим.

11 марта 1942 года - эту дату Виктория Анатольевна помнит очень хорошо. Именно в этот день она впервые пришла на Краснокамский нефтепромысел, чтобы остаться там на полвека.

16-летнюю девушку приняли дежурной на электрощит. А спустя три месяца перевели на электроподстанцию «Краснокамская».

- Наша подстанция снабжала электричеством не только промысел, но и лесозавод, шлакоблочный завод и все окрестные колхозы, - рассказывает Виктория Анатольевна. - Работали мы, как все краснокамские нефтяники, без выходных, каждый день по 12 часов. А мне очень хотелось учиться, и когда в марте 1943 года предложили поехать в Уфу, на Всесоюзные курсы нормировщиков, я с радостью согласилась. После их окончания меня назначили техником по нормированию в электроремонтную мастерскую.

Концерт с пельменями

Здесь работали в основном подростки 13-15 лет. Несмотря на тяжелый труд, ребятам хватало сил и энтузиазма еще и на художественную самодеятельность. Из фольгированной ленты отработанных конденсаторов делали себе костюмы, балетные пачки и выступали перед нефтяниками.

Виктория Анатольевна вспоминает одно такое выступление, состоявшееся в 1943 году в честь получения краснокамскими нефтяниками переходящего Красного знамени. Зрители сидели за столиками с угощением. В том числе было редкое по тем временам лакомство - пельмени. Ими обещали угостить и юных артистов. Но когда выступления закончились, оказалось, что все пельмени уже съели.

- Так обидно стало, - вспоминает Виктория Шаврина. - Мы даже расплакались. Во-о-от такие слезы по щекам катились. Взрослые стали нас утешать. Нам пообещали организовать вечер, на котором обязательно будут пельмени. И, действительно, такой вечер состоялся, с песнями и танцами. И, конечно, пельменями.

«Нефтяники стали моей второй семьей»

«Свершилось! Сбылось то, о чем мечтали миллионы людей в первые дни военного года!», - писала «Комсомолка» 9 мая 1945 года.

- День Победы - еще бы мне не помнить! - восклицает Виктория Шаврина. - Все целовались, обнимались, плясали, пели, плакали от радости. Такое счастье было!

После войны Виктория Анатольевна исполнила свою давнюю мечту об учебе. Она окончила двухгодичные курсы мастеров-электриков, а затем вечернее отделение Краснокамского техникума. После этого молодому инженеру предложили возглавить Краснокамский энергосбыт.

- Но я не согласилась, - говорит Виктория Шаврина. - Коллектив нефтяников уже стал моей второй семьей, и я не представляла себя на другой работе.

В 1965 году она поступила в Ленинградский сельскохозяйственный институт, чтобы стать инженером-электриком. Училась заочно, не отрываясь от любимой работы.

После института Виктория Шаврина стала старшим инженером, заместителем начальника прокатно-ремонтного цеха электрооборудования и электроснабжения. Не раз ей приходилось замещать главного энергетика.

В 1971 году «пошла» первая нефть Ножовки, и все силы краснокамских нефтяников были брошены туда. Но электричество на скважины поступало от маломощных ЛЭП, требовалась новая электроподстанция. Подстанцию «Ножовка» пришлось подключать на постоянный режим как раз Шавриной. И было это… 1 января 1973 года. Так и работали нефтяники - и по праздникам, и в выходные.

Всю жизнь Виктория Шаврина училась сама — на курсах, в техникуме. в вузе и щедро делилась своими знаниями с коллегами

Компьютер освоила в 86 лет

- Особый трепет я всегда испытывала перед работниками цеха капитального и подземного ремонта скважин, - признается Виктория Анатольевна. - Знала, что это основной цех нефтяников, где работают сильные, физически выносливые мужчины, настоящие профессионалы.

А в 1988 году Викторию Анатольевну как ценного работника попросили перейти на работу в этот цех- после произошедших там двух несчастных случаев. За три года Шаврина наладила там технику безопасности.

- И еще долгое время, будучи уже на пенсии, я приходила в этот цех, как в родную семью, - рассказывает Виктория Шаврина.

На пенсию Виктория Анатольевна вышла только в 66 лет, в 1991 году, отработав на одном предприятии 50 лет - без двух месяцев. Ее многолетний труд оценен многими почетными наградами, в том числе медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовое отличие». А после окончания трудовой деятельности ее избрали в совет ветеранов НГДУ «Краснокамскнефть», где она стала настоящей душой общества. Ни одно мероприятие для ветеранов-нефтяников не обходилось без ее участия и помощи.

В 86 лет Виктория Анатольевна освоила компьютер. Научилась пользоваться электронной почтой - именно таким образом она отправляла свои статьи в городскую газету. По скайпу общается с родственниками, живущими в Москве. Пишет посты в «Одноклассниках».

И на 95-летний юбилей Виктории Шавриной представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков, который навестил заслуженную нефтяницу, вручил ей современный планшет, чтобы было удобнее пользоваться интернетом. Также нефтяная компания подарила Виктории Анатольевне удобную бельгийскую коляску - передвигается женщина уже с трудом, а на этом устройстве она сможет выбираться из дома.

Сейчас она мечтает о том, чтобы побывать на параде Победы, который пройдет в Краснокамске после снятия ограничений из-за коронавируса.