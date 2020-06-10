2020-06-10T20:56:27+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Перми на 11 июня 2020 года составило 2360 человек

Накануне было выявлено 93 новых случая, это рекордное количество за три месяца пандемии в регионе [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Количество заболевших COVID-19 на 11 июня 2020 года в Пермском крае составило 2360 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом: это 93 человека. Это самая высокая статистика за все три месяца пандемии.

- 34 человека из новых заболевших проходят лечение в больницах, 57 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксированы посмертно, - пояснили в пресс-службе краевого минздрава. - На столь высокий прирост зараженных повлияли вспышки заболеваемости в Перми, Березниках, Октябрьском и Чусовском городских округах.

- Среди новых зараженных у 19 человек причину заражения пока установить не удается, – сказал заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. - Это означает, что эти лица когда-то пренебрегли использованием средств индивидуальной защиты и общими правилами гигиены. В крае до сих пор сохраняется сложная эпидемическая ситуация, поэтому только общими усилиями можно остановить дальнейшее распространение инфекции в Прикамье.

Среди новых инфицированных – 32 мужчины, 50 женщин и 9 детей (4 мальчика и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 29 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет.

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Также среди новых инфицированных зафиксировано 2 летальных исхода. У пациентов 50 и 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти у обоих стал коронавирус. Всего за три месяца пандемии в регионе было зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. Еще 40 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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