2020-06-10T20:36:04+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 11 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 11 июня 2020 года
Андрей МАТЛИН
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А мы не забыли про маски и перчатки.А мы не забыли про маски и перчатки.Фото: Василий Вахрин
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В Прикамье зафиксирован антирекорд по коронавирусу.

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. По данным на утро 11 июня в Пермском крае выявлено 93 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 2360.

- Из 93 инфицированных 34 человека проходят лечение в больницах, 57 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно, - сообщили в краевом Минздраве. В оперштабе Прикамья по борьбе с коронавирусом отметили, что ежесуточный прирост больных в Пермском крае составил 4,1 процента.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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- Этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, - объяснили там. Отмечается прирост заболеваемости в некоторых территориях края, например, в Перми, Березниках, в Октябрьском и Чусовском городских округах.

- У 19 инфицированных причину заражения пока установить не удалось, - отметили в краевом Минздраве. -. Это означает, что люди, возможно, пренебрегли использованием средств индивидуальной защиты и общими правилами гигиены.

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Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

Инфографика краевого оперштаба.

Инфографика краевого оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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