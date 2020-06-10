Команда главы Прикамья Дмитрия Махонина готовит Манифест об общественном согласии

Дмитрий Махонин дал большое интервью «Российской газете». Журналисты поинтересовались, какие идеи он готов реализовать в ближайшем будущем?

Глава Прикамья признался, что он не считает себя политиком в широком понимании этого слова, но хочет предложить всем политическим силам объединить свои усилия для выхода из кризиса в связи с коронавирусом. И для этого по его поручению готовится «согласительный» документ – Манифест об общественном согласии.

Он отметил, что во время борьбы с пандемией многие партии никак не проявили себя, хотя могли бы что-то сделать для противостояния сложившейся ситуации.

- Посмотрите - некоторые партии, которые громко заявляли о себе в «мирное» время, в сложившейся ситуации, как страусы, спрятали голову в песок, - отметил он. - При этом, например, «Единая Россия» вела себя очень активно - Пермское региональное отделение организовало работу волонтеров, они разносили продуктовые наборы, лекарства. «Единороссы» помогали врачам с транспортом, а школьникам - с компьютерами для дистанционного обучения. Такие партии я понимаю.

Для чего же именно пишется такой Манифест и кто должен поставить под ним подпись?

- Хочу предложить всем политическим, общественным силам, всем организациям края присоединиться к Манифесту об общественном согласии, - объяснил Дмитрий Махонин. -Этот документ сейчас готовит моя команда. Он нужен нам всем, чтобы преодолеть кризис, уйти от бессмысленного политического противоборства, найти разумные решения проблем, стоящих перед жителями края. Я уверен, что каждой политической партии, всем общественным и другим организациям найдется место в этой большой работе.