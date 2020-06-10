2020-06-10T10:31:08+03:00
Общество

Появилось летнее расписание электричек в Перми 2020: маршруты, направления

Рассказываем, какие электропоезда и когда будут ходить от станции Пермь II в дачный сезон
Андрей МАТЛИН
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Стало известно летнее расписание электричек в Перми.Стало известно летнее расписание электричек в Перми.Фото: Василий Вахрин
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Пермские электрички перешли на «дачное время», пермякам вернули и те электропоезда, которые отменили из-за самоизоляции.

Мы публикуем летнее расписание движения пригородных электропоездов со станции Пермь II, которое сообщили в Пермской пригородной компании.

С 5 июня в нем появились и отмененные из-за коронавируса электропоезда. Но если электрички до Оверят, Григорьевской и Губахи вернулись на весь дачный сезон - до конца сентября, то пригородные поезда до Левшино, Верещагино, Кишерти значатся в расписании с пометкой – «до особого распоряжения». Также до такого особого распоряжение отменили одну из электричек до Левшино.

Таким образом, летнее расписание движения пригородных электропоездов со станции Пермь II еще могут скорректировать. Пока оно выглядит следующим образом:

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

- 7151/7153 Пермь-2 Балезино, 06:38 (время отправления), ежедневно;

- 6021 Пермь-2 — Григорьевская, 07:43, по субботам (кроме 13 июня);

- 7101 Пермь-2 — Оверята, 08:52, ежедневно;

- 6003 Пермь-2 — Верещагино, 09:02, ежедневно;

- 6005 Пермь-2 — Верещагино, 11:52, ежедневно;

- 7143 Пермь-2 — Верещагино, 13:15, ежедневно;

- 6025 Пермь-2 — Менделеево, 16:00, по пятницам и выходным (кроме 13 июня);

- 6027 Пермь-2 — Григорьевская, 16:00, кроме пятниц и выходных (кроме 11 июня);

- 7103 Пермь-2 — Оверята, 17:31, ежедневно;

6007/7155Пермь-2 — Балезино, 17:40, ежедневно;

7145 Пермь-2 — Верещагино, 18:40, ежедневно;

7105 Пермь-2 — Оверята, 19:01, ежедневно;

6009 Пермь-2 — Верещагино, 20:48, ежедневно.

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

- 7162/7176 Пермь-2 — Шаля, 07:28, ежедневно;

- 7192 Пермь-2 — Кунгур, 08:38, ежедневно;

- 7166 Пермь-2 — Кордон, 11:47, ежедневно;

- 7164 Пермь-2 — Кишерть, 13:30, ежедневно;

- 7168 Пермь-2 — Кишерть, 14:23, по пятницам и выходным;

- 7170 Пермь-2 — Кишерть, 17:52, ежедневно;

- 7172/7178 Пермь-2 — Шаля, 18:20, ежедневно;

- 7174 Пермь-2 — Кишерть, 20:36, ежедневно.

Расписание электричек на официальном сайте ППК можно посмотреть здесь.

Особое расписание с 12 по 15 июня

В июньские праздники некоторые электропоезда в те или иные праздничные дни ходить не будут. Посмотреть праздничное расписание электричек можно здесь.

«Ласточки» временно отправили в Москву

С 15 по 27 июня пригородные поезда «Ласточка», которые бегали до Кишерти и Верещагино, временно заменят на обычные электрички – современные вагоны отправят на техосмотр в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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