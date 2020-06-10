Коронавирус в Перми, последние новости на 10 июня 2020 года: число зараженных составило 2135 человек

По последним данным на утро, 10 июня, число зараженных коронавирусом в Прикамье составило 2267 человек. За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 65 новых инфицированных - 29 мужчин, 32 женщины, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

За предыдущие сутки в Пермском крае скончалась еще одна пациентка с коронавирусом.

Всего в крае скончались 70 пациентов с COVID-19: 30 человек умерли от коронавируса, 40 - от других заболеваний.

По данным на 10 июня, COVID-19 выявлен у жителей 43 территорий Пермского края. Накануне коронавирус был обнаружен в Кишертском муниципальном округе. Сейчас «свободными» от инфекции остаются 4 территории Прикамья: Горнозаводский, Гайнский, Косинский, Кочевский районы.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

На карантине находится 3142 жителей Пермского края.

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