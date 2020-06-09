2020-06-09T20:02:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 10 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 10 июня 2020 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Общее количество зараженных - 2267 человек.Общее количество зараженных - 2267 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае на 10 июня выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее количество зараженных - 2267 человек.

По данным на 10 июня, COVID-19 выявлен у жителей 43 территорий Пермского края. Накануне коронавирус был обнаружен в Кишертском муниципальном округе. Сейчас «свободными» от инфекции остаются 4 территории Прикамья: Горнозаводский, Гайнский, Косинский, Кочевский районы.

Из 65 новых инфицированных - 29 мужчин, 32 женщины, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

В пермской городской клинической больнице №4 закрыто на обсервацию отделение сестринского ухода в терапии: у одного сотрудника отделения был выявлен COVID-19. Его болезнь протекает без симптомов, поэтому медработник сейчас находится на изоляции дома. В больнице сейчас проводятся эпидемиологические расследования. Люди, контактировавшие с зараженным, проверяются на наличие вируса. Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Пермском крае выявлено 279 случаев заболевания у медицинских работников. Двое докторов, инфицированных коронавирусом, умерли.

За минувшие сутки в Пермском крае скончалась еще одна пациентка с коронавирусом.

- Умерла 53-летняя женщина, у нее было сопутствующее онкологическое заболевание, которое и стало основной причиной смерти, - сообщили в Минздраве.

Всего в крае скончались 70 пациентов с COVID-19: 30 человек умерли от коронавируса, 40 - от других заболеваний.

Выписаны из больниц за последние сутки 70 пациентов, лечившихся от коронавируса. Общее количество выздоровевших составила 1311 человек.

На карантине находится 3142 жителей Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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