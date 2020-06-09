Коронавирус в Перми, последние новости на 10 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

В Пермском крае на 10 июня выявлено 65 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее количество зараженных - 2267 человек.

По данным на 10 июня, COVID-19 выявлен у жителей 43 территорий Пермского края. Накануне коронавирус был обнаружен в Кишертском муниципальном округе. Сейчас «свободными» от инфекции остаются 4 территории Прикамья: Горнозаводский, Гайнский, Косинский, Кочевский районы.

Из 65 новых инфицированных - 29 мужчин, 32 женщины, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

В пермской городской клинической больнице №4 закрыто на обсервацию отделение сестринского ухода в терапии: у одного сотрудника отделения был выявлен COVID-19. Его болезнь протекает без симптомов, поэтому медработник сейчас находится на изоляции дома. В больнице сейчас проводятся эпидемиологические расследования. Люди, контактировавшие с зараженным, проверяются на наличие вируса. Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Пермском крае выявлено 279 случаев заболевания у медицинских работников. Двое докторов, инфицированных коронавирусом, умерли.

За минувшие сутки в Пермском крае скончалась еще одна пациентка с коронавирусом.

- Умерла 53-летняя женщина, у нее было сопутствующее онкологическое заболевание, которое и стало основной причиной смерти, - сообщили в Минздраве.

Всего в крае скончались 70 пациентов с COVID-19: 30 человек умерли от коронавируса, 40 - от других заболеваний.

Выписаны из больниц за последние сутки 70 пациентов, лечившихся от коронавируса. Общее количество выздоровевших составила 1311 человек.

На карантине находится 3142 жителей Пермского края.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.