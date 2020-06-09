"Опять изменения маршрутов": Стало известно, как будут в Перми ходить автобусы №63 и 74

Маршрут автобуса №63 с 1 июня был укорочен. От микрорайона Крохалева автобус ходил только до гипермаркета «Семья» через улицу Сибирскую. Это вызвало волну возмущения пермяков, которые после сокращения этого маршрута и ликвидации автобуса №43 не могли без пересадок добраться от Крохалевки до Мотовилихи .

В результате глава Перми Дмитрий Самойлов в своем instagram сообщил, что автобус №63 будет теперь ходить на Садовый.

Как рассказали «Комсомолке» в департаменте транспорта, маршрут автобуса пройдет от микрорайона Крохалева по улице Солдатова (а не Лодыгина, как ранее) до улицы Куйбышева. Затем по прежнему маршруту автобус дойдет до площади Карла Маркса, но не свернет на Сибирскую, а по улице Чернышевского проедет до улицы Николая Островского.

- По этой улице автобус №63 дойдет до Средней Дамбы, - продолжили объяснять в департаменте. – Затем свернет направо и проедет по бульвару Гагарина до Ушинского, и оттуда – на Садовый.

Дата, с которой автобус №63 начнет ходить по этому маршруту, еще не определена.

Также стало известно о введении изменений в маршрут №74, который с 1 июня тоже был укорочен и курсировал от микрорайона Владимирского до Перми II. Теперь его конечным пунктом, как и ранее, будет Заостровка.

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