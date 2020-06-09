«Молодое поколение должно знать, в каком Прикамье оно будет жить через 10 лет»

Глава региона Дмитрий Махонин инициировал создание Центра управления будущим (ЦУБ).

- Мы собираем на базе уникального Пермского научно-образовательного центра - сегодня таких в стране всего пять - экспертов, которые сконструируют план развития края на ближайшие 10 - 20 лет, - заявил глава Пермского края Дмитрий Махонин. - В каждой из отраслей региональной экономики, в жизни края есть специалисты, управленцы, которые являются его стержнем, вот они и должны определять будущее. Именно они и выступают в роли экспертов.

В пользу долгосрочного планирования уже высказались промышленники и аграрии. О том, что необходимо разработать стратегию молодежной политики, говорит и молодежь Прикамья.

«Нужно помочь молодым педагогам остаться в Прикамье»

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- Создание Центра управления будущим - это прекрасная возможность объединить ресурсы опыта и молодости, - говорит Наталья Монзина, главный специалист по информационной работе, молодежной политике и связям с общественностью Пермской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования. - В его работе, безусловно, должны принять участие ученые, эксперты. Но также надо привлечь к ней и молодежь. Надо дать понять молодым людям, что они могут влиять на то, что происходит в нашем регионе. Объединение ярких молодых лидеров может дать ощутимый синергетический эффект. Совет молодых педагогов Пермского края уже начал активную работу по закреплению начинающих учителей в сфере образования Прикамья, по созданию кворкинг-центра. Его цель - внедрение системы наставничества, которая поможет молодым педагогам адаптироваться к профессии, не разочароваться в ней.

«Молодежь не должна собираться в подвалах»

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- Именно молодежную политику нужно планировать на долгосрочную перспективу, - считает Александр Масленников, начальник отдела гражданско-патриотического воспитания МБУ «Многопрофильный молодежный центр» в Чайковском. - Молодежь должна знать, что ее ждет в Пермском крае. Стратегию развития региона обязательно нужно разрабатывать с учетом запросов молодых поколений. Мне кажется, что если мы не будем планировать будущее, то оно будет таким, каким его видеть не хотелось бы. Быть может, это не только мое ощущение. Возможно, именно поэтому регион покидают молодые жители - они не осведомлены, как будет развиваться наш край, чего им ждать, на что рассчитывать.

Например, во многих городах и поселениях молодежные центры расположены в не очень комфортных, зачастую в подвальных помещениях, на первых этажах жилых домов. А хотелось бы, чтобы это были современные здания со скоростным интернетом, с кабинетами для работы, с комнатами отдыха, где можно пообщаться, провести тренинги, мастер-классы.

«Нужна творческая экспансия Пермского края»

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- У меня много знакомых молодых творческих людей, которые уехали из Пермского края кто куда, - говорит Александр Шумилин, молодой режиссер, куратор Театральной компании «неМХАТ». - Кто-то подался в столицу, кто-то и вовсе за рубеж. Они все говорят примерно одно и то же: молодых у нас не подпускают к ресурсу культуры и искусства, здесь мало возможностей проявить себя. Они готовы были бы опробовать различные новые форматы творчества, но не знают, как это сделать. Их не приглашали поучаствовать в деятельности структур по молодежной политике, не звали в члены жюри по присуждению премий. И многие вынуждены были вариться в собственном соку. У всех у них разные идеи. Мне кажется, если бы удалось привлечь к работе Центра по управлению будущим начинающих деятелей искусств, мы могли бы получить много интересных предложений. Например, есть идея культурных десантов нашей творческой молодежи в другие регионы, этакий культурный выездной туризм.