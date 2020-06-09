Пропавшую в Пермском крае двухгодовалую девочку нашли

- Найдена, жива! – рассказали «Комсомольской правде» - Пермь» в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. – Сейчас мы срочно звоним экипажам, выехавшим на место поисков, и разворачиваем их назад.

На призыв о помощи откликнулись десятки неравнодушных пермяков и жителей города Березники. Люди ехали в лес, чтобы помочь найти двухлетнюю малышку, пропавшую вечером 8 июня.

Напомним, накануне девочка гуляла во дворе частного дома без присмотра взрослых и исчезла. Она - младшая в многодетной семье. Мама в это время отвлеклась на домашние хлопоты, старшие дети были заняты своими делами. Сразу, как женщина обнаружила, что младшая дочь пропала, она написала заявление в полицию.

На поиски девочки из Перми выехали сотни волонтеров, полиция, следователи, сотрудники Росгвардии и МЧС. Всю ночь и половину дня они прочесывали лес, который находится в ста метрах от дома.

По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На место - координировать поиски выехал руководитель следственного управления Сергей Юрьевич Сарапульцев. Следователи провели осмотры места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, допросили родственников и местных жителей.

Через 19 часов поисков стало известно, что ребенка нашли. Известно, что малышку обнаружили на поляне. Волонтеры опубликовали фото, как девочку, которая длительное время провела в лесу, несут на руках поисковики.

Фото: Регион 59.

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