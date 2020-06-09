«Проблема – соцсети – решение». В Прикамье жители взаимодействуют с властями в онлайн-режиме

Еще в феврале этого года глава региона Дмитрий Махонин обозначил в своем аккаунте муниципалитеты, от жителей которых чаще всего приходили жалобы – на плохие дороги, на несвоевременную уборку мусора и прочие проблемы, которые могут показаться не слишком масштабными, но из которых и складывается представление людей о комфортности проживания в родном поселении. И формируется доверие к власти.

Мысль была проста: настроить взаимодействие людей и руководителей муниципалитетов таким образом, чтобы власть без задержек реагировала на критику жителей городов и сел. В итоге выработалась своеобразная технология – заработала цепочка: «проблема - соцсети - решение». Представители администраций стали реагировать не только на те жалобы, которые поступили на официальные странички муниципалитетов, но и на посты в социальных сетях.

Обращения к властям в режиме «онлайн» стали пользоваться у жителей Прикамья большой популярностью. Выяснилось, что не надо обращаться с бумажными заявлениями в различные инстанции, лично приходить в официальные органы на прием. А достаточно взять смартфон, сфотографировать те или иные недостатки и опубликовать короткий комментарий. И недочеты оперативно будут устранены. Не нужно выстаивать очереди, а достаточно обратиться в своеобразное единое «цифровое» окно. И власть тоже благодаря такой технологии получает возможность эффективнее исполнять свои обязанности.

Территорию возле дома в Кунгуре прибрали уже к вечеру

Проблему удалось решить буквально за полдня. Фото: соцсети.

Реальные примеры демонстрируют преимущества такого онлайн-взаимодействия между жителями муниципалитетов и руководителями администраций, выстроенного по принципу «проблема – соцсети – решение».

Так, например, житель Кунгура пожаловался на странице ВКонтакте «Подслушано Кунгур» на неубранную от веток и травы территорию возле своего дома. Свое обращение он адресовал руководителю управляющей компании, но власти города оперативно подключились к решению проблемы.

- За домом по улице Голованова, 50 - заросли, сухие ветки, трава выросла по колено, и ничего не убирается, - сообщил он в своем посте.

Он разместил свой пост в соцсети 27 мая в 16.40, а уже в тот же день в 22.11 на странице паблика «Подслушано Кунгур» был опубликован ответ администрации города: «Добрый вечер! Все убрано». И в подтверждение этих слов были прикреплены две фотографии прибранной территории.

«Вечную лужу» на улице Кудымкара устранили раз и навсегда

"Вечная лужа" на улице Кудымкара. Фото: соцсети.

Пример подобного онлайн-взаимодействия властей и жителей города находим на странице паблика ВКонтакте «Газета "Парма". Новости Кудымкара и Коми округа».

На этой страничке недавно развернулось обсуждение одной из городских проблем: на одном из участков улицы Свердлова в столице Коми округа после дождей скапливаются большие лужи. Причем их невозможно обойти, поскольку дорожку сбоку проезжей части тоже размывает.

- Пешеходная дорожка вдоль улицы Свердлова, если двигаться из микрорайона Юрино в сторону центра, вечно во время и после дождей встречает лужей, которую приходится перепрыгивать. Слева и справа — кашица, скрытая травой, - описывается в соцсети городская проблема.

Этот пост был опубликован 31 мая. Администрации города потребовалось два дня, чтобы подключить ответственную подрядную организацию и устранить проблему.

- Здравствуйте, для предотвращения скопления воды на пешеходной дорожке силами МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги» проведены необходимые работы. Спасибо за сигнал, - был дан официальный ответ уже 2 июня.

На прикрепленных к ответу снимках видно, что на улице были сделаны дренажные работы, и вода на ней больше не скапливается.

Лужи уже нет. Фото: соцсети.

Жителю Лысьвы рассказали про награды к 75-летию Победы

В онлайн-режиме можно получить и разъяснение. Фото: скрин страницы соцсети.

Как выяснилось, подобной схемой онлайн-взаимодействия удобно пользоваться и для того, чтобы оперативно получить какое-либо разъяснение.

К примеру, житель Лысьвы Александр решил уточнить, не является ли нарушением то, что к его 85-летнему отцу пришли домой волонтеры в масках – парень и девушка. Он пишет в соцсети, что пришедшие поздравили его отца с Днем Победы и вручили памятный знак.

- Это действительно такая акция? – спрашивает он.

Руководители администрации Лысьвы успокоили его в соцсети.

- Здравствуйте, да, - ответили они. – Представителям категории «Дети войны» в этом году в часть 75-летия Победы вручают памятные знаки Пермского края. Таких ветеранов в Лысьве 4 тысячи человек. Для вручения юбилейной награды были задействованы волонтеры.

Как видим, взаимодействие в подобном формате с использованием интернета и социальных сетей оказывается очень удобным, оно сокращает дистанцию между властью и обществом, демонстрирует проявление уважения к людям.