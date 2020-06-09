У детей с неизлечимым заболеванием появился шанс жить дома, а не в больнице

8 июня состоялась видеоконференция с президентом Владимиром Путиным, она была посвящена Дню социального работника. От Пермского края в ней участвовал учредитель пермского фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Он поднял многомиллиардный вопрос о решении проблемы с жизненно важным лекарством для детей, больных спинальной мышечной атрофией.

- В России есть дети, которым не выжить без вашего личного участия, Владимир Владимирович, - обратился Дмитрий Жебелев к главе государства. - У нас в стране несколько тысяч ребят со спинальной мышечной атрофией. Это неизлечимое заболевание, при котором постепенно ослабевают все мышцы. По сути, такие дети с рождения медленно умирают на глазах своих родных. Однако в прошлом году в России зарегистрировали первый и единственный препарат, который останавливает эту болезнь, — он называется «Спинраза». Лекарство прошло все клинические исследования, его эффективность доказана. Кроме того, речь идет о детях с инвалидностью, а значит, у нас есть все законные основания и обязательства обеспечить их жизненно важным препаратом за счет бюджета.

Но проблема в том, что препарат этот крайне дорог — около 50 миллионов рублей стоит курс инъекций для одного пациента в первый год. Эта сумма непосильна для многих региональных бюджетов, и без федерального решения тут не обойтись.

- Мы понимаем, что обеспечение им всех нуждающихся детей в стране стоит десятки миллиардов рублей. И такое решение вряд ли кто-то сможет принять, кроме вас лично, Владимир Владимирович, - объяснил Дмитрий Жебелев.

В ответ на предложение учредителя фонда «Дедморозим» Владимир Путин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

- Мы знаем, что не все субъекты РФ могут себе позволить приобретение этого лекарственного препарата с учетом финансовых ограничений, особенно сейчас, — прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. — Мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения для того, чтобы решить эту проблему. Это и средства регионов, и частично средства федерального бюджета, и, возможно, привлечь наш социально ориентированный бизнес к тому, чтобы они тоже вложились в такую инфраструктуру, как создание некоего фонда поддержки детей, которые страдают тяжелые заболеваниями, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах. Если вы дадите такое поручение, мы его с удовольствием проработаем, поскольку это очень значимая проблема.

- Давайте сделаем, — сказал президент.

Напомним, сейчас в Пермском крае живет 10 детей, чьей жизни угрожает СМА. Они находятся под опекой проекта «Больше жизни» фонда «Дедморозим». Координаторы организуют для них профессиональную медицинскую, психологическую и социальную помощь на дому. Благодаря неравнодушным пермякам фонд «Дедморозим» закупает и бесплатно предоставляет им высокотехнологичную медтехнику, которая повышает качество жизни тяжелобольных ребят.

Специалисты обучают родителей, как ей пользоваться и обеспечивают расходниками. Все это дает детям возможность быть рядом с близкими, а не в реанимации.