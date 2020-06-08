2020-06-09T00:34:11+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 9 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 9 июня 2020 года
Виктор Правдин
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В больницах на лечении находятся 502 человекаВ больницах на лечении находятся 502 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним данным на утро 9 июня в Перми и Пермском крае зарегистрировано 2202 случае заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 1241 человеку. Скончалось 69 жителей региона: 30 человек от COVID-19, у 39 человек инфекция зарегистрирована посмертно. В больницах находятся 502 человека, на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача - 2992.

Коэффициент распространения болезни составляет 0,88. Для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8.

В понедельник, 8 июня, стало известно о новом очаге COVID-19. Коронавирус обнаружили у 6 пациентов и одного медработника Краевой психиатрической больницы. Четыре отделения медучреждения - три на Банной горе и одно на улице Революции - закрыли на карантин.

Пациентов перевели в специализированные лечебные учреждения Перми. Медработник, с положительным тестом на COVID-19, изолирован дома.

По факту нового очага Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Напомним, накануне оперштаб продлил действие ограничительных мер в Пермском крае до 15 июня

- С 29 мая по 6 июня показатель распространения вируса выше единицы, а доля свободных койко-мест в медучреждениях – меньше 50%. Эти два показателя не дают нам возможность перейти на следующий этап изменения режима самоизоляции в регионе. В течение последней недели мы видим, что инфекция уходит в территории. На сегодня случаи заболевания зафиксированы в 42 муниципальных образованиях Прикамья», - пояснил главный государственный санитарный врач поВиталий Костарев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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