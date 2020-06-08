В Пермском крае пенсионерка на коленях ползла в продуктовый магазин
6 июня в социальных сетях появилось видео, на котором пенсионерка из города Чайковский Пермского края ползком добирается до продуктового магазина.
Автор ролика предложил пенсионерке помощь.
- У нас есть в городе волонтеры. Они сами сходят в магазин и принесут вам продукты, - сказал автор видео.
Сначала пожилая женщина отказалась от помощи, объяснив, что уже обращалась к волонтерам, но они покупали ей не те продукты. Но через несколько секунд передумала и записала телефон неравнодушного местного жителя.
Пенсионерка из Чайковского Пермского края отправилась в магазин ползком. Видео паблик "Подслушано Чайковский" ВКонтакте.
В Министерстве социального развития Пермского края сообщили, что ранее предлагали женщине помощь, но она от нее отказалась, но сейчас ситуацию взяли на особый контроль.
- Министерство соцразвития совместно с Минздравом будут решать вопрос о назначении женщине инвалидности. Ей был доставлен продуктовый набор, за ней закреплен соцучастковый. Ситуация находится на контроле Территориального управления Министерства соцразвития, - сообщили в пресс-службе Минсоца.
После публикации видеоролика в СМИ, в Следственном комитете начали доследственную проверку по факту оставления без помощи 65-летней жительницы Прикамья.
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка, действиям должностных лиц территориальных органов системы социальной защиты населения. По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU