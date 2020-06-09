Коронавирус в Перми, последние новости на 9 июня 2020 года: среди вновь зараженных 8 детей

По последним данным на утро 9 июня число зараженных коронавирусом в Прикамье составило 2202 человека. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 28 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, у одного человека коронавирус зафиксирован посмертно.

Из 66 новых инфицированных - 20 мужчин, 38 женщин, 8 детей -5 мальчиков и 3 девочки. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 3,3 процента. Коэффициент распространения болезни составляет 0,88. Для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8.

Общая информация о ситуации с коронавирусом:

.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы не сможем все время держать их под колпаком». Профессор медуниверситета рассказала о малышах, заразившихся COVID-19 в детском саду

По мнению Ирины Фельдблюм, из-за ЧП, случившегося в Пермском крае, родителям не нужно бояться отдавать детей в дежурные группы (подробнее)