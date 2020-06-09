2020-06-08T21:30:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 9 июня 2020 года: среди вновь зараженных 8 детей

Мы собрали последние новости о числе зараженных коронавирусом в Прикамье на 9 июня 2020 года [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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38 вновь зараженных человек проходят лечение в больницах.38 вновь зараженных человек проходят лечение в больницах.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По последним данным на утро 9 июня число зараженных коронавирусом в Прикамье составило 2202 человека. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 28 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, у одного человека коронавирус зафиксирован посмертно.

Из 66 новых инфицированных - 20 мужчин, 38 женщин, 8 детей -5 мальчиков и 3 девочки. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 3,3 процента. Коэффициент распространения болезни составляет 0,88. Для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8.

Общая информация о ситуации с коронавирусом:

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"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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