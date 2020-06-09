Коронавирус в Перми, последние новости на 9 июня 2020 года: среди вновь зараженных 8 детей
По последним данным на утро 9 июня число зараженных коронавирусом в Прикамье составило 2202 человека. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 28 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, у одного человека коронавирус зафиксирован посмертно.
Из 66 новых инфицированных - 20 мужчин, 38 женщин, 8 детей -5 мальчиков и 3 девочки. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.
Ежесуточный прирост больных составил 3,3 процента. Коэффициент распространения болезни составляет 0,88. Для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8.
Общая информация о ситуации с коронавирусом:
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ИСТОЧНИК KP.RU
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