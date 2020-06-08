2020-06-08T16:11:31+03:00
Происшествия

«Раздевайся или прыгай». Выпавшая с 6 этажа девушка рассказала, как оказалась на козырьке пермской многоэтажки

26-летняя девушка ехала на свидание с молодым человеком, а оказалась в квартире с тремя мужчинами
Виктор Правдин
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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Вечером, 1 июня, 26-летняя Ксения* поехала из Добрянки в Пермь к молодому человеку, с которым познакомилась на сайте знакомств. О своем вечернем рандеву родным девушка не сказала и, успев на последний автобус, отправилась на встречу к своему интернет-знакомому. Что происходило дальше, «Комсомолке» рассказала подруга Ксении Вероника*, которая недавно навещала ее в больнице - свидание для Ксении едва не закончилось трагедией.

- Когда Ксюша зашла в квартиру, мужчина закрыл за ней дверь, спрятал ключи, забрал телефон и пригласил пройти в комнату, - рассказывает Вероника. - Там сидели еще двое мужчин. Ксюша была шокирована такому повороту, ведь молодой человек обещал быть один.

По словам Вероники, Ксении предложили присесть и выпить. Девушка покорно приняла предложение.

- Около 4.30 мужчины сказали Ксюше: «Либо ты раздеваешься, либо прыгаешь в окно», - продолжает Вероника. - Квартира находилась на 6-м этаже. Ксюша выпила немного, поэтому была трезва. Но выбрала второй вариант. Ее спасло то, что она упала на козырек магазина. Удар услышали соседи со второго этажа. Именно они вызвали врачей и спасателей. Ксюшу погрузили на носилки и через квартиру очевидцев вынесли на улицу, далее - в машину «скорой» и в больницу.

По словам Вероники, какое-то время Ксюша была в сознании и успела сообщить медикам свои данные.

- Я узнала о произошедшем через несколько дней, - продолжает Вероника. - Позвонила ее родственникам, и на следующий день вместе с ее бабушкой мы поехали в больницу. Сначала Ксюша не хотел рассказывать, что на самом деле произошло, но ее бабушка уже знала большую часть истории, и сквозь слезы Ксюша все рассказала. Бабушка слушала, ревела и благодарила Бога, что ее внучка осталась жива. Ксюше сделали операцию на таз. Завтра

предстоит еще одна операция на ноги. Бабушка осталась с ней в больнице. Врачи говорят, что Ксюше предстоит год реабилитации.

В МВД по городу Перми сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

*Имена героинь изменены

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ИСТОЧНИК KP.RU

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