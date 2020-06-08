«В соцсетях радовались, а у нас не было сил на эмоции». Волонтеры, искавшие 10-летнего мальчика, рассказали, что стоит за словами «Найден. Жив!»

В поисках пропавшего 10-летнего Кости, потерявшегося в тайге на севере Пермского края, принимали участие и волонтеры поискового отряда «Регион 59». Этому отряду чуть меньше двух лет. Его организовала Александра Красильникова, несколько лет назад у женщины пропал восьмилетний племянник. Его поиски, увы, закончились тогда трагически.

Со временем у нового поискового отряда появились филиалы в городах края, в том числе и в Березниках. Первые поиски, в которых волонтерам довелось принять участие, проходили прошлым летом. В Березниках пропала 17-летняя девушка-инвалид с ДЦП. Доверчивая школьница ушла на уроки, а после их окончания не вернулась домой.

- Мы собрались, чтобы прочесать местность, а спустя сутки позвонила женщина и сказала, что видела похожую девушку в междугородном автобусе, - рассказывает координатор поискового отряда «Регион 59» Березники Соликамск Валерия Оносова. – Так оно и оказалось, пропавшую школьницу нашли в другом населенном пункте живой и невредимой, и вернули домой.

За год волонтеры отряда более 100 раз выходили на поиски пропавших людей. Истории были разные: пропадали и дети, и бабушки с возрастными нарушениями, и взрослые люди. Последние нередко уходили из дома, приняв твердое решение уйти из жизни. Отдельная строка - пропадающие рыбаки. Чаще всего их находят, увы, утонувшими.

- За год у нас сформировался костяк отряда - человек сорок со всего Пермского края, которым можно позвонить в два часа ночи, и они встанут и поедут на поиски, - объясняет Валерия Оносова. - Причем, есть и целые семьи: муж, жена и взрослые дети. Все это мы делаем бесплатно, за свой счет, так как получить грант можно на конкретное дело, а поиски – вещь непредсказуемая. Тратимся на бензин и оборудование. Смогли приобрести пять раций, столь необходимых во время поисков на местности. Благо, с канцелярией – бумагой, клеем и скотчем для расклейки ориентировок, нам помогают предприниматели и различные фонды.

Еще волонтеры за свой счет отремонтировали помещение, в котором они собираются проводить сбор отряда и обучение новых поисковиков. На это ушло около 10 тысяч рублей.

В эпидемию коронавируса пропавших в регионе было гораздо меньше, но все равно были.

- Когда ушла из дома и потерялась пожилая бабушка с деменцией, мы понимали, что на кону стояла жизнь человека, - говорит координатор поискового отряда. - Поэтому, не задумываясь, сделали свой выбор в пользу ее поисков. И нашли ее живой! А ведь за этими двумя словами «Найден. Жив!» стоит очень многое: куча эмоций, невероятная усталость и вера в людей, которые сделали все, что было возможно и невозможно. Мы когда вернулись с поисков 10-летнего Кости и прочитали соцсети, увидели реакцию людей: кто-то плакал, кто-то молился, кто-то кричал от радости, а у нас, тех, кто был там, не было никаких эмоций. Лишь облегчение, что все закончилось хорошо!

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