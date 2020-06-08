Погода в Перми в средине июня 2020: тридцатиградусная жара к выходным сменится дневной прохладой и грозами

Наконец-то в Прикамье лето вступило в свои права. Давненько не было такой погоды в Перми в июне: до середины недели синоптики обещают 30-градусную жару.

Но в День города погода начнет меняться на более прохладную. Метеорологи предупреждают садоводов и дачников, что в субботу и воскресенье будут по-настоящему холодные ночи, хотя до заморозков дело не дойдет.

К счастью, холода не будут затяжными. Ниже +15 термометр днем не опустится даже в субботу. А в воскресенье начнется постепенное потепление.

- До четверга сохранится теплая, даже жаркая погода, - обещает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Даже по ночам будет около 15 градусов. А днем во вторник и среду температура будет от +27 до +30 градусов. В четверг влияние антициклона начнет постепенно ослабевать. Будут дожди и грозы, но не повсеместные, а локальные. Уже будет не так жарко, как накануне - от +25 до +28 градусов. То есть еще будет летняя хорошая погода. Она обещает быть преимущественно солнечной, но без июньских гроз дело тоже не обойдется.

Но в День города, в пятницу, ожидается серьезная перестройка атмосферных процессов, и погода будет переходная. В первой половине дня воздух еще успеет прогреться, но после обеда похолодает до +20 градусов. Пройдут кратковременные дожди с грозами. В выходные ожидаются холодные ночи – до +5 градусов. Суббота будет наиболее прохладным днем на неделе – дневная температура – от +15 до +17 градусов. Зато не ожидается осадков, хотя будет переменная облачность. В воскресенье днем начнет понемногу теплеть и столбик термометра поднимется до +20 градусов.