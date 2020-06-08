2020-06-08T07:14:18+03:00
Общество

В Пермском крае сгорел дом, в котором жила семья с шестью детьми

Они рассказали, как смогли спастись
Анна Маркова
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Огонь распространился по всему дому за секунды. Фото: Любови Ржевиной.Огонь распространился по всему дому за секунды. Фото: Любови Ржевиной.
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Пожар, который оставил без крыши над головой 12 человек случился 6 июня в Карагайском районе в деревне Колышкино.

Коттедж разделен на две семьи в одной половине жила семья Любови Ржевиной, с шестью детьми: 5, 8, 10, 12, 15 и 20 лет, ее супруг и мама. Во второй половине дома семья из трех человек.

- Я сидела за компьютером, как обычно занималась, - рассказывает старшая дочь Любови Ржевиной - Динара. - Потом смотрю в окно, там как будто густая пыль, поняла, что что-то случилось. Дома в соседней комнате была бабушка и 10-летняя сестра, на летней веранде сидели мама и папа. Мы все выбежали на улицу, половина соседей уже была в огне.

- Рванули обратно в дом, чтоб спасти хоть что-то, - вспоминает Любовь Ржевина. - Схватили документы и выбежали. Вторая попытка зайти была уже невозможна, в доме все заволокло черным дымом. Потом, мы уже просто наблюдали за тем, как он горит.

Восстановить дом после пожара невозможно. Фото: Любови Ржевиной.

Восстановить дом после пожара невозможно. Фото: Любови Ржевиной.

Пожарные приехали минут через 10 или 15, но дом уже весь был охвачен огнем.

В соседней половине никого не было, поэтому обнаружили возгорание поздно. Пожарные проводят проверку по факту случившегося и называют предварительную причину - «неисправность электропроводки».

- Дети теперь ночуют у знакомых в деревне, а взрослые пока тепло - на веранде, которая немного уцелела, - говорит Любовь Ржевина. - Дом восстановить не получится, строить новый - нужны деньги, такой суммы у нас нет.

Семья будет благодарна любой помощи, если вы хотите помочь, можно позвонить по номеру телефона: +79223109096. Номер привязан к карте: 4276 4900 1544 0920 Любовь Александровна Р.

ИСТОЧНИК KP.RU

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