Коронавирус в Перми, последние новости на 7 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

На 7 июня в Пермском крае выявлено 2067 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 42 территории региона.

За минувшие сутки в Пермском крае диагноз COVID-19 был подтвержден еще у 56 человек: 17 пациентов проходят лечение в больницах, 37 – изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксировано посмертно -летальные исходы от COVID-19 зафиксированы у двух инфицированных женщин 44 и 92 лет.

Из 54 новых инфицированных - 14 мужчин, 32 женщины, 8 детей (3 мальчика и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 7 человек старше 65 лет.

На 7 июня в Пермском крае из больниц выписано еще 37 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. На сегодняшний день общее число выздоровевших от инфекции составляет 1210. Летальных случаев - 68.

- Ежесуточный прирост больных составил 2,8 процента, коэффициент распространения болезни составляет 0,9, - сообщили в оперативном штабе. - Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

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