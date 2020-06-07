2020-06-07T09:35:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 7 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 7 июня 2020 года [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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На 7 июня в Пермском крае выявлено 2067 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 42 территории региона.

За минувшие сутки в Пермском крае диагноз COVID-19 был подтвержден еще у 56 человек: 17 пациентов проходят лечение в больницах, 37 – изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни, 2 случая зафиксировано посмертно -летальные исходы от COVID-19 зафиксированы у двух инфицированных женщин 44 и 92 лет.

Из 54 новых инфицированных - 14 мужчин, 32 женщины, 8 детей (3 мальчика и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 7 человек старше 65 лет.

На 7 июня в Пермском крае из больниц выписано еще 37 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. На сегодняшний день общее число выздоровевших от инфекции составляет 1210. Летальных случаев - 68.

- Ежесуточный прирост больных составил 2,8 процента, коэффициент распространения болезни составляет 0,9, - сообщили в оперативном штабе. - Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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