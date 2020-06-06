«Путешествие в Средиземье». Пермский студент делает перевод книги о мирах Толкиена для российского издательства

- Я рад сообщить, что «Миры Дж.Р.Р. Толкиена» будут опубликованы по-русски издательством АСТ в этом году в переводе Константина Пирожкова, - сообщил на своей странице в Фейсбуке английский писатель, известный толкиеновед Джон Гарт.

Волшебные миры, созданные воображением Толкиена, для многих послужили поводом искать прототипы в реальном мире. Так появились местные легенды о том, что писатель вдохновлялся для создания своих произведений тем или иным объектом - например, найденным археологами кольцом, или двумя башнями в городе Бирмингеме. В своей книге «Миры Дж.Р.Р. Толкиена» Джон Гарт опровергает подобные мифы, но в то же время, опираясь на документы и приводя мнения других специалистов, показывает реальные места, ставшие прототипами Средиземья. Одними из таких прототипов стали горы Лаутербруннен в Швейцарии, которые напоминают Мглистые горы.Так что книга стала путешествием в Средиземье.

На английском языке книга Гарта выйдет 9 июня. А на русском языке издательство АСТ намерено выпустить ее до конца года. Переводит книгу студент третьего курса Пермского университета Константин Пирожков. Он давно увлечен творчеством Толкиена.

- У нас в подъезде жила женщина, работавшая в книжном магазине, у нее была очень богатая библиотека, - рассказывает Константин. - Когда я был школьником, заходил к ней в гости, и она давала мне читать свои книги. Так однажды я прочитал «Хранителей» Толкиена. Книга мне очень понравилась. Поэтому мама подарила мне на день рождения «Хоббита». Так все и началось…

Потом Константин начал заниматься любительскими переводами, но понял, что его уровень недостаточен и, уже получив высшее образование историка, поступил на специальность «Перевод и переводоведение».

Так что благодаря Толкиену Конставтин выбрал себе специальность. «Миры Дж.Р.Р. Толкиена» - это его первый перевод. Завершить его пермский переводчик должен до 25 июня.