Коронавирус в Перми, последние новости на 6 июня 2020 года: число заболевших составило 2011 человек

Число заболевших коронавирусом в Перми по данным на утро 6 июня составило 2011 человек. За последние сутки в Пермском крае выявлено 49 новых случая заражения COVID-19: 19 человек проходят лечение в больницах, 28 – изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни, у двух человек диагноз был зафиксирован посмертно.

Из 47 новых инфицированных - 21 мужчина, 24 женщины, 2 детей (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 7 человек старше 65 лет.

Из 2011 человек, заболевших коронавирусом, на 6 июня 2020 года: 1173 выздоровели, 772 продолжают лечение, 2873 – на карантине по предписанию главного санитарного врача. 66 человек умерли, 28 из них от коронавируса, в 38 случаях причиной смерти был не COVID-19.

По данным исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, коронавирус обнаружен у одного жителя Кочевского муниципального округа. Таким образом, общее число территорий, где был выявлен COVID-19, в Прикамье увеличилось до 42.

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