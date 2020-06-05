Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как предотвратить детский травматизм и сохранить здоровье ребенка

Детский травматизм в любое время года и при любых условиях является актуальной проблемой. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), каждый час в мире около 100 детей получают травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что их можно было бы предотвратить. Недосмотр со стороны родителей одна из главных причин трагедий. Как же можно предотвратить несчастье и сохранить здоровье своего ребенка.

1. Ожоги

- старайтесь готовить на дальних конфорках плиты или убирайте сковородки/ковши ручками вовнутрь плиты, не ставьте горячую пищу на стол с длинной скатертью;

- убирайте в недоступные для детей места легковоспламеняющиеся жидкости, спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды и держите детей подальше от костров, пламени свечи, взрывов петард;

- перед тем, как купать ребенка, обязательно проверьте температуру воды;

- оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара».

2. Падение с высоты (в 20% случаев страдают дети до 5 лет)

- открытые окна и балконы должны быть абсолютно недоступны маленьким детям: устанавливайте надежные ограждения, решетки (противомоскитная сетка создает ложное чувство безопасности), не ставьте поблизости стулья и табуретки, также необходима защита возле лестниц;

- не разрешайте детям «лазить» в опасных местах: лестничные пролеты, крыши, гаражи, стройки и др.

3. Утопление (в 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за неумения плавать)

- дети могут утонуть менее чем за 2 минуты даже в небольшом количестве воды – надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т.д.;

- учите детей плавать с раннего возраста, обязательно используйте детские спасательные жилеты при всех вариантах водного отдыха, ни на минуту не оставляйте ребенка без присмотра вблизи водоемов.

4. Удушье (в 25 % случаев жертвами становятся дети в возрасте до 1 года из-за беспечности взрослых: может завершиться трагедией вдыхание остатков пищи, прижатие грудного ребенка к телу взрослого во время сна в одной постели, закрытие дыхательных отверстий мягкими игрушками и др.)

- не давайте маленьким детям еду с косточками или семечками;

- нельзя отвлекать ребенка во время еды - смешить, играть;

- следите за малышом во время еды: кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки – признаки проблем с дыханием.

5. Отравления (60% всех случаев детских отравлений связаны с употреблением лекарств из домашней аптечки)

- храните медикаменты в абсолютно недоступных для детей местах, давайте лекарства ребенку только по назначению врача и строго следуя инструкции;

- ядовитые вещества, отбеливатели, кислоты и горючее обязательно держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в абсолютно недоступном для детей месте;

- следите за ребенком при прогулках в лесу.

6. Поражения электрическим током

- закрывайте электрические розетки специальными защитными накладками;

- изолируйте электрические провода от доступа детей.

7. Травмы на дорогах и железнодорожном транспорте (вызывают более 25% всех смертельных случаев)

- с первых шагов обучайте малыша правильному поведению на дороге, в машине и общественном транспорте, в том числе железнодорожном; детей дошкольного возраста в пути обязательно должны сопровождать взрослые;

- детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;

- в автомобиле необходимо использовать специальные детские кресла и ремни безопасности; нельзя сажать ребенка на переднее сиденье машины;

- учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде/самокате/роликах; следите за обязательной защитной экипировкой ребенка, в том числе используйте светоотражающие нашивки для верхней одежды.