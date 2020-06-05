Появилось фото пропавшего в Пермском крае 10-летнего мальчика
Волонтеры обновили ориентировку о пропаже 10-летнего Кости Лунегова. Появилось фото мальчика. По информации на утро 5 июня поиски продолжаются.
В них принимают участие около 300 человек - это сотрудники Следственного комитета, ГУ МВД, МЧС, Росгвардии региона, Пермской краевой службы спасения, районной администрации и лесхоза, местных жителей, волонтеры поискового отряда имени «Ирины Бухановой», волонтерской организации «Лиза Алерт», поисковой организации «Регион59 - поиск пропавших людей, Пермь и Пермский край».
Задействовано более 35 единиц транспорта, самолет, вертолет и два беспилотных летательных аппарата.
Велосипед Кости Лунегова нашли в лесу. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт
- Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения ребенка и его местонахождение, - сообщает Следственное управление следственного комитет оп Пермскому краю. - Проведены осмотры, дом ребенка. По маршруту предполагаемого движения, где найден был его велосипед, допрошены родственники, свидетели и местные жители. Расследование уголовного дела продолжается.
На поиск по-прежнему требуются только подготовленные люди. Очень сложный лес!
В тайге и на болотах ищут пропавшего в Прикамье 10-летнего мальчика
Местность, где ищут мальчика очень сложная, добраться могут только ведеходы.
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ИСТОЧНИК KP.RU