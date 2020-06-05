2020-06-05T12:55:29+03:00
Общество

Появилось фото пропавшего в Пермском крае 10-летнего мальчика

Спасательная операция продолжается третьи сутки
Анна Маркова
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Мальчик пропал 3 июня.Мальчик пропал 3 июня.
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Волонтеры обновили ориентировку о пропаже 10-летнего Кости Лунегова. Появилось фото мальчика. По информации на утро 5 июня поиски продолжаются.

В них принимают участие около 300 человек - это сотрудники Следственного комитета, ГУ МВД, МЧС, Росгвардии региона, Пермской краевой службы спасения, районной администрации и лесхоза, местных жителей, волонтеры поискового отряда имени «Ирины Бухановой», волонтерской организации «Лиза Алерт», поисковой организации «Регион59 - поиск пропавших людей, Пермь и Пермский край».

Задействовано более 35 единиц транспорта, самолет, вертолет и два беспилотных летательных аппарата.

Велосипед Кости Лунегова нашли в лесу. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт

Велосипед Кости Лунегова нашли в лесу. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт

- Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения ребенка и его местонахождение, - сообщает Следственное управление следственного комитет оп Пермскому краю. - Проведены осмотры, дом ребенка. По маршруту предполагаемого движения, где найден был его велосипед, допрошены родственники, свидетели и местные жители. Расследование уголовного дела продолжается.

На поиск по-прежнему требуются только подготовленные люди. Очень сложный лес!

В тайге и на болотах ищут пропавшего в Прикамье 10-летнего мальчика

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Местность, где ищут мальчика очень сложная, добраться могут только ведеходы.

Местность, где ищут мальчика очень сложная, добраться могут только ведеходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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