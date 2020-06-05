Глава Пермского края Дмитрий Махонин: «Пермь должна стать зеленым и комфортным городом»

Глава региона Дмитрий Махонин проинспектировал ход реконструкции аллеи Комсомольского проспекта. В частности, он проконтролировал, как ремонтируют фасады домов на Компросе к 300-летию краевой столицы. А кроме того решил лично проверить, как выполнено его поручение - сохранить здесь вековые липы.

Дело в том, что ранее городские власти объявили, что собираются спились деревья и высадить новые. 80-летние липы якобы отжили свой век.

Это намерение возмутило пермяков. Горожане писали в соцсетях, что не могут представить себе Компроса без могучих лип, с которыми у многих связаны воспоминания детства.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин пригласил биологов, изучил этот вопрос. И настоял на том, чтобы липы сохранили.

В среду он пришел на аллею Комсомольского проспекта посмотреть, как выполнено его распоряжение.

- Мы посмотрели, как идет реконструкция Комсомольского проспекта к 300-летию города, - рассказал глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Материалы, которые используются при ремонте фасадов, качественные и долговечные. А это означает, что Компрос будет не хуже московских улиц, он будет соответствовать европейскому уровню. Это положительный момент. Но есть и отрицательный. Мы должны прекращать вандализм с вырубкой лип. Их нужно не просто оставить на Комсомольском проспекте, но и позаботиться о том, чтобы деревья бережно сохраняли. Мы должны беречь корневую систему, которая может пострадать во время реконструкции проспекта. Дано поручение главе города по этому поводу - провести круглый стол со специалистами-экспертами. На краевом уровне я также намерен обсудить этот вопрос. Министерству природных ресурсов дано поручение разработать закон о зеленых насаждениях. Пермь должна стать зеленым и комфортным городом.

- Липовая аллея Комсомольского проспекта создает особый микроклимат, она является своеобразным воздушным насосом - по ней свежий воздух с Камы достигает центра города, - объяснила президент фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза» Елена Плешкова.

Представительница общественности отметила, что липы в городских условиях могут жить до 250 лет, у них стержневой корень, поэтому они устойчивы к ветровалу и не парусят во время сильных напоров ветров.

- Липам, которые растут на Компросе, по 80 лет, они в самом расцвете сил, - напомнила она. - В городе, кстати, ни одна липа не упала во время ветров. Это здорово, что липовая аллея будет спасена.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми идет реконструкция одной из главных улиц - Комсомольского проспекта. По поручению главы региона вековые липы, растущие вдоль аллеи проспекта, были сохранены, несмотря на то, что власти города собирались их вырубить.

Для реализации проекта капитального ремонта Компроса 24 июня 2019 года заключен муниципальный контракт с единственным участником электронного аукциона - ООО «Асфальтобетонный завод №1» на 451,6 миллиона рублей. Дата окончания работ - 1 ноября 2020 года.

Основные строительно-монтажные работы в 2019 году выполнены на участке Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской, в 2020 году ведутся работы на участке Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Ленина.