«Прикамье может поставлять сельхозпродукцию даже в Голландию»

Глава региона Дмитрий Махонин объявил о создании Центра управления будущим (ЦУБ). Он появится на базе Пермского научно-образовательного центра. В его работе будут участвовать эксперты из разных сфер. В итоге должна родиться стратегия развития Пермского края на период до 10 лет, ее положения станут предметом общественного обсуждения.

- Существующие подходы к планированию устарели, они не соответствуют вызовам новой эпохи и нуждам людей, - заявил глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Задача центра - сформулировать образ будущего Пермского края, опираясь на мощный экономический, научный и человеческий потенциал нашей земли.

Идею создания ЦУБа уже поддержали руководители многих промышленных, строительных предприятий региона. О необходимости долгосрочного планирования путей развития Прикамья говорят и представители агропромышленного комплекса.

Голландским коровам нравятся прикамские корма

Сельхозпредприятие «Урал Агро» в селе Бабка Частинского района начиналось в буквальном смысле с одного-единственного животного.

Директор агрофирмы ООО «Урал Агро» Елена Качина (слева).

- Я привела на ферму мамину корову, - вспоминает сейчас директор агрофирмы ООО «Урал Агро» Елена Качина. - Больно было смотреть, как после рейдерского захвата погибает предприятие, которому отец отдал всю свою жизнь.

Теперь «Урал Агро» - современный животноводческий и растениеводческий комплекс. Дойкой коров на фермах занимаются 4 импортных робота-дояра.

- В стратегических планах предприятия приобрести еще 8 таких роботов, - говорит Елена Качина. - Но для этого необходимы длинные и доступные инвестиции. Такая же долговременная стратегия нужна и региону в целом. И очень дальновидно новый глава Прикамья Дмитрий Махонин решил создать Центр по управлению будущим. Агропромышленному комплексу нужны новые технологии. Нужно оценить, где у нас имеются точки роста, и помогать их развитию. Дело это непростое, и тут за год-два не уложишься. Поэтому и в сельском хозяйстве и во всем остальном требуется планирование на много лет вперед. Сегодня и в городе, и на селе нужны кадры. Это важнейшее условие для развития. Нужно создать программу поддержки молодых кадров. Например, в этом году у нас будет работать отряд студентов из 20 человек. Мы их поставим дублерами, они будут замещать ведущих специалистов.

Коров в "Урал Агро" доят 4 импортных робота-дояра.

Елена Качина считает, что Прикамье вполне может стать конкурентоспособным регионом и даже поставлять сельхозпродукцию за рубеж, как это делают в их хозяйстве.

- К примеру, мы - одно из четырех предприятий в России, которые участвуют в совместном голландско-российском проекте «Сочные травы», - приводит она пример. - Каждую неделю мы отправляем наши зеленые корма в Голландию. У нас есть экспериментальное поле, на котором мы анализируем качество трав при использовании различных удобрений.

«Надо подумать о глубокой переработке и о молодых кадрах»

Аппетитная продукция «Мясного дома Петровский».

Несколько лет назад в торговом холдинге «Маркетинг» в Кудымкаре столкнулись со срывом поставок колбас. И тогда Алексей Петров, основатель мясоперерабатывающего завода «Мясной дом Петровский» в Кудымкаре, объявил своим сотрудникам: будем строить свой мясоперерабатывающий завод. В это мало кто верил, но в 2014 году в столице Коми округа появился «Мясной дом Петровский». Он был оснащен самым передовым европейским оборудованием.

Алексей Петров - основатель мясоперерабатывающего завода «Мясной дом Петровский» в Кудымкаре.

Сейчас в ассортименте предприятия - 70 видов колбас и около 300 видов полуфабрикатов, начиная от котлет и купатов, заканчивая шашлыком. Во многих изделиях используются традиции финно-угорской кухни. Продукция реализуется в Коми округе и в Перми, поставляется в социальные учреждения.

- На заводе работают 70 человек, несмотря на некоторое падение спроса в условиях коронавируса, мы никого не сократили и никому не урезали зарплату, - говорит Алексей Петров. - У нас одна из самых молодых управленческих команд.

Поначалу в «Петровском» рассчитывали, что будут использовать сырье только местных производителей. Но выяснилось, что по многим позициям Пермский край, увы, не лидирует по конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

- Мы живем в сельскохозяйственной местности, а свинину берем частично на заводе в Удмуртии, основная масса мяса птицы поступает к нам с птицефабрик Казани, - говорит Алексей Петров. - Разве можно было представить лет 20 назад, чтобы в Пермский край завозили картофель из Удмуртии? Я считаю, очень правильно, что новый глава региона начал с самого главного, со стратегии. Наш край имеет большой потенциал, он может и должен стать одним из лидеров сельхозпроизводства. Обнадеживает, что в проект Центра развития будущего будут вовлечены специалисты из разных областей - ученые, промышленники и представители сельского хозяйства. Хорошо, что стратегия видения перспектив на 10 лет будет касаться не только краевого центра, но и всех территорий. Нам, например, нужно подумать над развитием глубокой переработки выращенной сельхозпродукции. Не просто вырастил, а предложил населению готовый продукт. Надо также готовить молодые кадры - «вести» их буквально со школьной скамьи, учить, а затем доверять управленческие должности. У нас в Прикамье столько учебных заведений, которые входят в число лучших в стране, а молодежь уезжает. Надо переломить эту тенденцию.

«Кто сказал, что мы не сельскохозяйственный регион?»

В "Шерье" каждый год закупают новую технику.

В начале 2000-х, когда в стране разваливалось сельхозпроизводство, в ООО «Шерья» стали брать под свое крыло лежащие хозяйства Нытвенского района. Взяли подсобное производство одного из заводов, затем ООО «Труженик», а потом и ООО «Мокинское», которое раньше было намного богаче шерьинского.

Сейчас 600 работников агрохолдинга трудятся как единый коллектив. Директор ООО «Шерья» Владимир Попов считает, что Прикамье некоторые незаслуженно считают «зоной неуверенного земледелия».

Директор ООО «Шерья» Владимир Попов.

- Идея создания ЦУБа, который будет заниматься разработкой стратегии, вселяет надежду, - говорит Владимир Попов. - В этой стратегии можно было бы оценить сельскохозяйственный потенциал Пермского края. Он сейчас недооценен. Судите сами: мы сейчас выращиваем зерна почти в пять раз меньше, чем было во время реализации долгосрочной продовольственной программы в советское время, 350 тысяч тонн вместо 1,5 миллионов. Но для такого роста нужна мелиорация земли. Это задача на долгие годы. Сейчас, например, даже в крепких хозяйствах вносят всего по центнеру удобрений на гектар, по 10 граммов на квадратный метр. При этом мы имеем мощные предприятия по производству удобрений, которые отправляем за рубеж. Еще одно стратегическое направление деятельности - развитие на селе социальной сферы. Мы сейчас строим четыре 2-квартирных дома для наших работников. Селу нужны жилье, дороги, учреждения соцкультбыта. Нужны долгосрочные программы по поддержке их строительства.