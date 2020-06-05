Кредиты на зарплату и отмена проверок: Как пермскую экономику будут выводить из кризиса

«Общенациональный план действий», предложенный на федеральном уровне, должен помочь всем нам пережить кризисный период и восстановить экономику страны. Как он будет воплощаться в Пермском крае?

Субсидии для бизнеса

Согласно «Общенациональному плану действий», компании из пострадавших отраслей получат субсидии для выплаты зарплат и беспроцентные кредиты с возможностью их списания через год. В перечень вошли 42 отрасли.

- Наиболее пострадавшие - это отрасли, работающие с населением, - сказала в эфире Радио «КП - Пермь» (96.6 FM) вице-президент Пермской Торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. - В первую очередь, это сфера услуг. Предприятия общепита, салоны красоты, непродовольственные магазины не работали два месяца, а кто-то не работает и до сих пор. Но самая пострадавшая отрасль - конечно, туризм, в том числе внутренний туризм, путешествия по Пермскому краю.

При этом, по словам Елены Гилязовой, есть отрасли, целиком не очень пострадавшие, но некоторые предприятия полностью закрылись:

- К примеру, в сфере клининга пострадали фирмы, которые оказывали услуги закрытым предприятиям. Хотя сама отрасль в целом не пострадала. Поэтому подход оказания поддержки по ОКВЭД считаю не совсем правильным. Можно было бы достаточно адресно помогать предпринимателям, если бы рассчитывать нуждающихся по уровню падения выручки.

- Прямые меры поддержки в Пермском крае составят 5,4 миллиарда рублей, - добавил в ходе прямого эфира экономист Дмитрий Клещев. - Краевые власти доказали, что у региона есть необходимость именно в этой сумме. Это четвертая по величине сумма в стране. Ее выделили Пермскому краю Постановлением правительства России.

Меры по поддержке экономики в Прикамье:

1. Субсидии для работодателей, которые трудоустраивают безработных пермяков, стоящих на учете в Центре занятости населения.

2. Субсидии на возмещение затрат по уплате. процентов по кредитам.

3. Льготные кредиты на выдачу зарплаты под 0 процентов годовых.

- В банки Пермского края было подано свыше 1,8 тысячи обращений на предоставление льготных кредитов на выплату заработной платы, общей суммой в 3 миллиарда рублей, половина из этих заявок уже одобрена, - отметил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников на заседании оперативного штаба по поддержанию экономической стабильности.

Сотрудникам пермских компаний, чьи доходы резко упали в связи с режимом строгой самоизоляции, выдается материальная помощь из краевого бюджета. Единоразовое пособие по 15 тысяч рублей уже получили сотрудники 523 организаций, это примерно 5 тысяч человек.

«На одного работающего семь проверяющих»

«Общенациональный план» подразумевает, что мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят до конца 2021 года. Предприимателям дадут отсрочки по выплатам налогов и социальных платежей, а также освободят от налогов за второй квартал и предоставят кредитные каникулы.

- Конечно, после того, как откроются предприятия малого и среднего бизнеса, первая помощь, которая может быть оказана им, - это сокращение налоговой и неналоговой нагрузки, - считает Елена Гилязова. - Это то, что государство должно сделать в обязательном порядке. У нас она непомерная и для благополучных периодов. А в посткризисный период - вообще барьер для восстановления бизнеса. И, конечно, надо ограничить безумный контроль, когда на одного работающего семь проверяющих. Это тоже губительная ситуация для бизнеса. И абсолютно правильное предложение - по поддержанию спроса. Основная проблема бизнеса после открытия будет заключаться в том, что нет платежеспособных потребителей.

Как поддержат людей

В связи с коронавирусом часть пермских компаний сократила своих сотрудников, а некоторые были вынуждены вообще закрыться. По сведениям Министерства социального развития Пермского края, за апрель количество безработных в регионе выросло в два раза. В марте на учете в центрах занятости состояло более 16 тысяч человек, а в апреле их стало более 34 тысяч. Конечно, сыграло свою роль увеличение пособий по безработице, и часть не работавших пермяков просто решили получить официальный статус безработных.

По «Общенациональному плану» максимальное пособие по безработице -12 130 рублей - сохранится до конца лета, а минимальное повысят до 4500 рублей. Расширятся и увеличатся пособия для семей с детьми. Окажут помощь безработным родителям.

Но вечно держать людей на пособии невозможно, да и неэффективно. Нужно обеспечивать их работой. Поэтому в стране будут запущены крупные инвестиционные проекты по строительству дорог, мостов, аэродромов. Это поддержит и занятость людей, и даст возможность развития экономики.

Инвестиции для региона

Из инвестиционных проектов для Пермского края будет значимо увеличение в полтора раза провозной способности Транссибирской железнодорожной магистрали. Проект планируется завершить в 2024 году.

А также мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году по нацпроекту только в Перми отремонтируют 14 дорог, в том числе улицы Монастырскую, Петропавловскую и Окулова.