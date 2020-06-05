Какой будет погода в Пермском крае в эти выходные

Прогноз погоды на ближайшие дни дает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как и ожидалось, по-летнему теплая погода установится на всем Среднем Урале в выходные и продолжит радовать в начале следующей недели.

Температурный фон изо дня в день будет повышаться. Если в пятницу 5 июня средняя суточная температура воздуха на уровне средних многолетних значений, +18...20°С, то уже к 9 июня превысит норму на +6...8°С.

В субботу и воскресенье ожидается небольшая облачность с прояснениями, температура воздуха днем +25°С, ночью +12°С.

Влияние малоподвижного антициклона с центром в Зауралье обеспечит малооблачную без существенных осадков погоду в ближайшие дни, за исключением 7 июня, когда по западной периферии антициклона будет располагаться фронтальный раздел.

Как результат, днем по западным районам Пермского края выпадут кратковременные дожди (до 3 мм/12 ч), местами с грозами и усилением ветра до 15 м/с. Ночью температуры воздуха ожидается на уровне +6...11°, дневной - +24...29.