«Ребенка ищут больше суток». Пермские следователи возбудили дело по статье «Убийство»
-Для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести пропавшего 10-летнего мальчик следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, в Гайнском районе развернуты поиски 10-летнего Константина Лунегова. Ребенок пропал вечером 3 июня в поселке Лель. Родители забеспокоились, когда ребенок не вернулся с прогулки. Сначала они пытались найти его сами. Через несколько часов, когда уже стемнело, результатов поиски так и не дали. Папа обратился за помощью в полицию.
Поиски не останавливаются ни на минуту. Одна группа, сменяя другую, прочесывают труднопроходимые леса и болотистую местность. На помощь в поиске ребенка подключился частный вертолет, а также «самолет Пермского лесопожарного центра».
- Это наши помощники, они уже не первый раз подключаются к подобным мероприятиям, помогая нам в поисках с воздуха, - рассказала Ксения Макарова, координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Из Перми в Гайнский район направляются еще несколько групп для поиска мальчика. Подключились местные охотники, лесничие, жители близлежащих районов, которые знакомы с такой местностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU