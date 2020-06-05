2020-06-04T16:29:54+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Фантастический триллер «Спутник» и «Тролли.Мировой тур»

Топ-5 самых интересных видеопросмотров в Wink от «Ростелекома» за период самоизоляции
Ксения ОГАРЕВА
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Всего за два полных «самоизоляционных» месяца пользователи сервиса Win kпосмотрели более 100 миллионов фильмов, эпизодов сериалов и другого видеоконтента..

Дополнительная функция просмотра видео на 5 гаджетах одновременно помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

Абсолютными лидерами просмотров стали российские фильмы и сериалы. Первую строчку рейтинга ожидаемо занял фантастический триллер «Спутник», апрельская премьера которого впервые на рынке состоялась в цифровом формате, а не в офлайн-кинотеатрах.

Огромную долю в смотрении занимают мультфильмы. Что неудивительно — дети также постоянно находятся дома и их около 16 часов в день их надо чем-то занимать. В лидеры вышла премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур».

В топе зарубежных сериалов первенствовали темы ужасов, эпидемий, апокалипсиса. Например, «Мир Дикого Запада» — фантастическая антиутопия про конфликт людей и роботов, а также «Ходячие мертвецы» — про людей, которые стараются выжить после зомби-апокалипсиса.

. В апреле стартовал проект WinkLive, который каждую пятницу представлял онлайн-концерты российских исполнителей и групп разных жанров. Например, Полина Гагарина исполняла свои хиты, находясь в загородном доме, в то время как музыканты были в своих квартирах. Чтобы свести картинку и звук из разных мест, нужна была филигранная работа телевизионной бригады.

Юбилей Победы, конечно, оказал влияние на рейтинги просмотров, особенно в начале мая. По итогам месяца в топ-5 попали фильмы «Солдатик» про самого юного участника Великой Отечественной.

Фото: Евгений Лобанов

Фото: Евгений Лобанов

А 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink состоялась очередная долгожданная премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли. В день премьеры зрители увидели сразу два первых эпизода, далее серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Сюжет сериала разворачивается вокруг четырех подруг из маленького городка, работавших на трассе, но решивших завязать с грязным прошлым и открыть собственный законный бизнес.

- Сериал «Чики» -это самое тяжелое творческое испытание в моей жизни. Более сложного и интересного процесса у меня до сих пор не было. Для меня это больше, чем просто сериал, здесь много всего сплелось — и дружба, и взаимоотношения, и личный рост, - отметила актриса и исполнительница роли Жанны Ирина Горбачева.

Благодаря сервису мультискрин под одним аккаунтом можно смотреть телеканалы, кино и сериалы на пяти экранах одновременно. Поэтому теперь в семье не будет возникать споров, о том, какой фильм лучше посмотреть вечером. Пока женская половина переживает за четырех подруг из сериала «Чики», мужчины могут посмотреть любой из трех эксклюзивных фильмов в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Это юмористический фильм «Третий лишний» и две криминальные комедии «Большой Лебовски» и «Успеть до полуночи». Ну, а детям достанутся любимые мультфильмы, как отечественные, так и зарубежные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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