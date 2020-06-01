2020-06-01T13:36:50+03:00
Общество

«Реализация проекта по обеспечению противопожарной безопасности школ, садиков и больниц в Прикамье продолжается»

В МЧС прокомментировали публикацию на сайте «КП»
Михаил АНДРЕЕВ
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15 мая на сайте «Комсомольской правды» был размещен материал «Почему в Прикамье тормозится проект по обеспечению противопожарной безопасности школ, садиков и больниц». Мы получили комментарий прикамского подразделения МЧС, в котором говорится, что публикация не соответствует фактам в части действий Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Приводим его полностью.

«На территории Пермского края реализуется проект по совершенствованию системы дублирования сигнала о возникновении пожара с объектов защиты в подразделения пожарной охраны и плановая модернизация системы пожарного мониторинга.

В рамках реализации проекта, Главным управлением МЧС России по Пермскому краю в адрес Министерства территориальной безопасности Пермского края и Государственного казенного учреждения «Управление государственной противопожарной службы Пермского края» были направлены соответствующие информационные письма, разъясняющие порядок реализации услуг по обеспечению дублирования сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны и организации размещения и установки оборудования системы передачи извещений о пожаре, балансодержателем которого будет являться Пермский край, в пожарно-спасательных подразделениях федеральной противопожарной службы Пермского края.

Со своей стороны МЧС России согласовало передачу в безвозмездное пользование части нежилых помещений пожарно-спасательных частей, в марте 2020 года в адрес ГКУ Пермского края «УГПС Пермского края» были направлены для подписания договоры о передаче части нежилых помещений в безвозмездное временное пользование для размещения пультового оборудования системы передачи извещений о пожаре в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

В мае 2020 года от ГКУ Пермского края «УГПС Пермского края» поступил ответ об отсутствии необходимости установки оборудования в пожарно-спасательных подразделениях Главного управления, и таким образом сведена на нет ранее проведенная работа между Министерством территориальной безопасности и Главным управлением по реализации концепции Губернатора Пермского края.

При этом совместная работа по реализации проекта продолжается, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке при непосредственном содействии и участии Главного управления МЧС России по Пермскому краю в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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