Специалисты Центра медицинской профилактики предупреждают о страшных последствиях ежедневного употребления табака

Каждый год 31 мая в мире традиционно отмечают День без табака. Информационные кампании, которые проходят в этот день, призваны повысить осведомленность о страшных последствиях ежедневного употребления табака для организма человека и о том, какие жизнеугрожающие заболевания могут развиться у курильщика.

В первую очередь от курения страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Вредные вещества поражают дыхательные пути, а вдыхаемые микроорганизмы оседают в тканях легких, откуда всасываются в кровь и разносятся по всему организму, способствуя возникновению патологий органов дыхательного тракта.

Из-за быстрого всасывания в кровь - никотин, приводит к резкому выбросу адреналина, что вызывает учащение сердцебиения и как следствие повышение давления и одышку. Делая сосуды хрупкими и одновременно способствуя образованию тромбов, курение многократно повышает риск развития ишемической болезни, инсульта и инфаркта.

Специалисты Центра медицинской профилактики отмечают, что после выброса в кровь никотин не растворяется и не исчезает, он превращается в другую форму вещества под названием котинин, который, как и никотин, продолжает негативно сказываться на состоянии человека.

К тому же его концентрация в крови не уменьшается на протяжении двух суток. Это значит, что если не курить даже один день, все равно организм продолжает отравляться под действием распада никотина.

Что происходит с внешностью курильщика:

-преждевременное старение кожи;

-появляются ранние морщины;

-возникают тёмные круги под глазами;

-кожа теряет упругость;

-волосы становятся тусклыми;

-зубы приобретают желтый оттенок.

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