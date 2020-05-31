2020-05-31T15:55:27+03:00
Общество

Пермь построили в компьютерной игре Minecraft

На создание проекта 15-летнему школьнику потребовался год работы [фото] [видео]
Виктор Правдин
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Город состоит из 19 миллионов 381 тысячи 950 блоков. Фото предоставлено Евгением СыпачевГород состоит из 19 миллионов 381 тысячи 950 блоков. Фото предоставлено Евгением Сыпачев
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15-летний ученик пермской школы №37 Евгений Сыпачев построил в популярной компьютерной игре Minecraft известные места Перми. Корреспондент «КП» пообщался с юным пермяком и узнал, как ему пришла в голову такая идея, сколько времени он на это потратил и многое другое.

Фото предоставлено Евгением Сыпачевым

Фото предоставлено Евгением Сыпачевым

- Летом 2019 года я, вдохновившись парнем, который построил Краснодар в Minecraft, решил создать в игре свой родной город, - рассказывает Евгений. - Он состоит из 19 миллионов 381 тысячи 950 блоков. Построил наиболее узнаваемые очертания города: эспланаду с Театром- Театром, ЖК «Сапфир», ЖК «Соло», ЖК «Камские огни» и набережную Камы.

Фото предоставлено Евгением Сыпачевым

Фото предоставлено Евгением Сыпачевым

Работал над своим проектом Евгений один год. Выделяя в день по 3,5 часа.

- Из сложностей могу выделить недостающие по палитрам блоки, - продолжает Евгений. - Из-за этого некоторые здания приходилось строить другим цветом. С самого начала за развитием проекта следили мои друзья. Готовый вариант они оценили на пятреку. Родственникам мое творение тоже понравилось. Карту планирую обстраивать и дальше, некоторые здания хочу подкорректировать по размерам и немного расширить эспланаду.

Фото предоставлено Евгением Сыпачевым

Фото предоставлено Евгением Сыпачевым

Евгений увлекается видеоиграми, электроникой и музыкой. После школы планирует выучиться на программиста.

Пермь построили в популярной компьютерной игре .Карта создавалась почти на протяжении года одним 15-летним школьником, спасибо вам за поддержку! Скачать для Bedrock Edition - https://yadi.sk/d/lUgVrcBpty_y3g (Открыть файл, дальше Minecraft сделает все сам) Скачать для Java Edition - https://yadi.sk/d/cLbg3w1qU91Zyw (Распаковать архив, переместить папку мира в папку Saves) Наша группа VK - http://vk.com/permminecraft Поддержать автора - 4100110676397415 Хорошей игры :)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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