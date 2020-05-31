Сезон клещей в Пермском крае 2020: самые опасные районы на карте

С начала сезона 2020 года в медучреждения Прикамья с жалобами на укус клеща обратились 6,246 человек, 1766 из них - дети.

По результатам лабораторных исследований: 1,9% клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,6% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,5% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,4% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, что соответствует среднемноголетним данным. Публикуем самые опасные районы на карте.

Территории риска заражения клещевым вирусным энцефалитом в Пермском крае

Фото: Роспотребнадзор по Пермскому краю

Фото: Роспотребнадзор по Пермскому краю

Территории риска заражения иксодовым клещевым боррелиозом в Пермском крае

Фото: Роспотребнадзор по Пермскому краю

Фото: Роспотребнадзор по Пермскому краю

Адерса лабораторий, где проводятся исследования клещей, можно посмотреть по ссылке.

В Роспотребнадзоре по Пермскому краю напоминают, что прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочном кабинете, после консультации врача. Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

В надзорном ведомстве добавляют, что не стоит употреблять в пищу сырое молоко коз, овец, коров. Молоко, приобретенное в частных, хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и тому подобное.