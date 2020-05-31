2020-05-30T18:55:45+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 31 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 31 мая 2020 года [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено рекордное количество заболевших - 70 человек.За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено рекордное количество заболевших - 70 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кривая заболеваемости коронавирусом в Пермском крае в минувшие сутки резко пошла вверх. Впервые за все время пандемии в нашем регионе было выявлено рекордное количество заболевших – 70 человек! Ранее подобный резкий скачок происходил 26 апреля. В тот день был выявлен 61 заболевший.

На рекордные цифры повлияла вспышка коронавируса в Чусовской больнице. В кардиологическом отделении здесь получили положительные тесты на коронавирус три врача и 19 пациентов.

Несмотря на то, что все они были без симптомов заболевания, их госпитализировали в Лысьвенскую больницу и в медучреждения Перми.

Из 70 новых заболевших 41 человек проходит лечение в больницах, 29 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае на 31 мая 2020 года достигло 1656.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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Среди тех, кому поставили диагноз «коронавирус» - 32 мужчины, 36 женщин и два мальчика. Младше 45 лет – 28 человек, 22 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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