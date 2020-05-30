«Младенец лежал в тазу на морозе». Истории спасения, главными героями которых стали «мамы в погонах» из Пермского края

31 мая в России отмечается День подразделений по делам несовершеннолетних. Свою историю служба ведет с 31 мая 1935 года и этом году отмечает 85-летний юбилей.

Работа инспектора по делам несовершеннолетних – это не просто работа, а настоящее призвание. Нередко вторые «мамы в погонах» помогают трудным детям выбрать правильный жизненный путь.

А ведь для этого нужно быть чуткими и доброжелательными по отношению к своим подопечным, уметь найти нужные слова и особый подход к каждому.

В праздничный день мы решили вспомнить о делах, поступках и подвигах, которые совершали в Пермском крае инспектора ПДН. Многие ситуации леденят душу и заставляют замирать сердце, но это и есть наша жизнь.

Ушел пасти телят и пропал

25 сентября 2015 года в полицию Кудымкара позвонили родители из села Полва и рассказали, что пропал их 5-летний ребенок.

- Накануне вечером сын ушел на поле за телятами и домой не вернулся, - плакала женщина. - Мы искали сами, но он как сквозь землю провалился.

Личный состав подняли по тревоге, полицейские обследовали улицы, дворы, заброшенные здания поселка, прочесывали окрестности и лесной массив. На поиски мальчика вышли местные жители и волонтеры.

А спустя несколько часов потеряшку удалось обнаружить, он сидел в лесном массиве под елкой. Ребенка, который всю ночь провел в холодном осеннем лесу, доставили в больницу. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Спасли трехмесячного подкидыша

Мишу принесли в отдел полиции Кунгура. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Осенью 2010 года в отдел полиции Кунгура зашел мужчина. Он еле держался на ногах от выпитого спиртного и держал в руках сверток с трехмесячным ребенком.

- На автобусной остановке нашел, - доложил он.

Тут же о найденыше показали сюжет по местному ТВ. После эфира в полицию позвонили люди, узнавшие в крохотном мальчике своего соседа, Мишу. Выяснилось, что в доме, где жили беспробудно пьющие родители, была еще трехлетняя девочка.

- Когда мы приехали, родители спали, а малышка разговаривала с нами через разбитое окошко, - вспоминают стражи порядка. - Когда все же удалось попасть в дом, мы увидели вповалку спящих людей. На плите бурлила еда. Девочка была предоставлена самой себе, мы ее изъяли.

На следующий день участковый инспектор по делам несовершеннолетних, капитан Екатерина Борисова вновь пришла к злополучному дому. Хозяйка ответила охрипшим голосом: «Дочь у меня кто-то забрал, а Мишка жив, его по новостям показывали». Выяснилось, что мужчина, который принес мальчика в полицию, был собутыльником матери и уходя домой после застолья, он просто прихватил с собой ребенка.

Дальнейшей судьбой детей занимались органы опеки.

Наказали отца, который держал на цепи сына

Наталья Зинатулина нашла слова, чтобы разговорить ребенка. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Весной 2006 года старшему лейтенанту милиции Наталье Зинатулиной из Чусового пришла информация, что в поселке Калино 10-летнего сына бьют родители. Местные жители, когда она туда приехала, подтвердили, что отец сажает сына на цепь, пристегивает к батарее и бьет.

Пацана она обнаружила в бане. Самые страшные опасения подтвердились. Изверг действительно приковывал сына к батарее, избивал и даже сломал руку.

Наталья Зинатулина нашла слова, чтобы разговорить ребенка. Он рыдал, рассказывая, каким пыткам со стороны отца подвергался. По всем фактам противоправных действий, совершенных в отношении несовершеннолетнего, были возбуждены уголовные дела.

Не дала матери заморозить новорожденного ребенка

Инспектор ПДН Нина Попова тогда и сейчас. Интуиция всегда помогала ей в работе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

А в этой истории спасения, случившейся в Перми в 80-е годы счет шел не на часы, а на минуты. Именно от них зависела жизнь новорожденного ребенка.

Молодой инспектор по делам несовершеннолетних Индустриального района Нина Попова пришла в квартиру подучетника. Дверь открыл глава семьи и сказал, что жена себя плохо чувствует.

Но инспектор настояла, чтобы лично переговорить с матерью несовершеннолетнего хулигана. Женщина лежала в дальней комнате на кровати в крови, с балкона слышался писк.

- Это котенок, - объясняла она.

Но Нина Николаевна не поверила и заглянула за дверь. На морозе в тазу, накрытом подушкой, лежал новорожденный. Мамаша расплакалась.

- Отец малышки не муж, а другой мужчина, а муж не желал видеть «нагулянного» ребенка, поэтому я скрывала беременность ото всех: и от родных, и от соседей, - рыдала женщина.

Младенца спасли. После выписки из больницы мать оформила на него все документы, а вскоре переехала в другой город, чтобы навсегда забыть кошмар, который пережила.

Спасли от голодной смерти мальчика, который неделю жил в квартире один

- В квартире на первом этаже на улице Пушкина уже несколько дней двухлетний ребенок живет один, его мать ушла на очередную пьянку, - позвонила в милицию Краснокамска жительница этого дома. Дело было в 1999 году.

- Когда мы приехали по адресу, дверь была открыта, а внутри на полу увидели изможденного, голодного ребенка в одной маечке, - вспоминает инспектор. - Мальчик лежал, свернувшись калачиком, и никак не реагировал на пришедших гостей. Я укутала малыша в одеяло и взяла на руки.

В квартире царил хаос. Представить, что здесь живет молодая женщина, невозможно. На кухне горела плита. Чтобы экономить на спичках, здесь не выключали комфорку.

Маленького соседа через слегка приоткрытую входную дверь подкармливали соседи. Кто сосиской, кто печеньем. Ребенка забрали и отправили в больницу. Больше к матери он не вернулся.

И это лишь малая часть всех тех добрых дел, которые делают для детей сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. И те, кому они помогли выжить и встать на правильный путь, всегда добрым словом вспоминают своих вторых «мам в погонах».

В преддверии профессионального праздника редакция «Комсомольской правды» в Перми» хочет поздравить всех сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних с юбилеем и пожелать им здоровья, терпения, мудрости и удачи!

Благодарим в подготовке материала пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.