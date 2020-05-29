Коронавирус в Перми, последние новости на 30 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

- Откажитесь от встреч и поездок, без крайней необходимости не выходите из дома. Я прошу каждого жителя края проявить организованность, самодисциплину, чтобы все мы как можно быстрее могли вернуться к нормальной жизни, - обратился к жителям Пермского края Главный санитарный врач региона Виталий Костарев.

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. Общее число инфицированных на 30 мая 2020 года в Пермском крае достигло 1586 человек. За минувшие сутки было выявлено 47 новых случаев заражения COVID-19.

25 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 19 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Три случая у пациентов 95, 82 и 80 лет были зафиксировано посмертно. Причиной смерти стали сопутствующие заболевания.

Из 44 новых инфицированных - 25 мужчин, 17 женщины, 2 ребенка (один мальчик и одна девочка). Младше 45 лет – 20 человек, 17 человек в возрасте 45-65, пять человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Всего с начала пандемии коронавируса в регионе был зафиксирован 21 летальный исход пациентов от COVID-19. Еще 35 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

Две недели назад в Прикамье была возобновлена работа парикмахерских, автосалонов, небольших магазинов непродовольственных товаров, мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, разрешены прогулки и пробежки. Пермский край вышел на первый этап снятия ограничений.

Но для перехода ко второму и третьему этапам снятия ограничений необходимо снижение коэффициента распространенности коронавируса.

- К сожалению, в последнее время жители Пермского края все реже соблюдают меры, направленные на снижение рисков распространения инфекции, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Не соблюдается масочный и перчаточный режим, социальное дистанцирование. В теплую погоду без средств индивидуальной защиты гуляют дети, зачастую большими группами. Индекс самоизоляции в Перми за последние пять дней составил в среднем 1,4, что свидетельствует о большом количестве людей на улицах.

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