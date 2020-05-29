Прежде чем уехать на дачу – позаботьтесь о прививках

С начала весны в Пермском крае уже более 6 тысяч человек, в том числе 1766 детей, пострадали от укусов клещей. С наступлением лета, когда пермяки массово начнут выезжать на дачи, количество пострадавших от кровососов может резко вырасти.

По результатам лабораторных исследований, 1,9 процента клещей были заражены клещевым энцефалитом, 39,6 процента клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом.

Поэтому прикамские врачи настоятельно рекомендуют тем жителям края, кто отправится на дачные участки или «к бабушке в деревню», сделать прививку от клещевого энцефалита. С 1 мая главный государственный санитарный врач по Пермскому краю снял запрет на посещение поликлиник для проведения вакцинации.

Вакцинация проводится при соблюдении всех противоэпидемиологических мероприятий, социальной дистанции и строго по времени записи.

Где сделать прививку

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочном кабинете, после консультации врача, за 2 недели до выезда в неблагополучную в отношении клещей территорию.

По данным регионального Минздрава, самые опасные места края - это Гайны, Кочево, Юрла, Кудымкар, Сива. Медики настоятельно рекомендуют жителям этих территорий пройти иммунизацию. Также особое внимание следует обратить на вакцинацию жителям и дачникам Перми, Пермского района, Березников, Добрянки и Оханска.

- Ставится две прививки, весной и осенью, потом через год и в дальнейшем каждые три года, - рассказал главный внештатный эпидемиолог Пермского края Кирилл Овчинников. - Данная вакцинация обеспечивает очень хорошую защиту. Даже если вас укусит инфицированный клещ, заболевание пройдет в легкой форме, без осложнений.

Вакцины хватит на всех. Для прививочной кампании в этом году Министерство здравоохранения Пермского края закупило более 237 тысяч доз вакцины: 156 900 для детей и 80 790 для взрослых. 140 тысяч доз уже пришли в регион, а 97 690 доз поступят с 3 по 14 августа.

Кто обязан пройти вакцинацию

Обязательной иммунизации от энцефалита подлежат люди, занятые на сельскохозяйственных, строительных, заготовительных, промысловых, геологических, изыскательных, экспедиционных работах. А также люди старше 60 лет.

Кроме того обязательную прививку против вирусного гепатита «А» и дизентерии Зонне должны поставить жителям территорий, пострадавших от паводка. От вирусного гепатита «А» уже привиты 1000 жителей подтопленных районов, из них 297 детей, от дизентерии - 542 человека, из них 254 ребенка.

Где можно проверить клеща на зараженность

В Перми начали работу сезонные лаборатории по исследованию клещей. Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, можно обращаться:

- в Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае: Пермь, ул.Куйбышева, 50, кабинет 100, тел 23-40-23, ул. Мира, 66 г,

- в бактериологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае: Пермь, ул. Сысольская, 4, тел. 89223205061,

- в медицинский центр «Философия красоты и здоровья»: Пермь, ул. КИМ, 64, тел: 260-41-27, 260-24-18, 265-55-59, 260-60-60.

- в лаборатории «МедЛабЭкспресс».